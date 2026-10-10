ho. Mobile, Numeri Facili: numero su misura da 4,99 a 100 euro

Dal 1° ottobre 2026 i nuovi clienti di ho. Mobile possono contare su Numeri Facili, il servizio che permette di scegliere un numero personalizzato già al momento dell’attivazione della SIM. La vera novità riguarda il prezzo. Non è più fisso ma cambia in base alla combinazione richiesta, con quattro fasce che partono da 4,99 euro e arrivano fino a 100 euro.

Dal 1° gennaio 2026 il marchio è gestito direttamente da Fastweb, che fa parte della nuova realtà Fastweb + Vodafone e quindi del Gruppo Swisscom, proprietario di Vodafone Italia già da gennaio 2025. Nato il 22 giugno 2018, ho. Mobile si rivolge solo al mercato consumer ricaricabile della telefonia mobile. Si appoggia alla rete ex Vodafone Italia in 2G e 4G e, dall’8 maggio 2024, anche in 5G.

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La personalizzazione del numero non è comunque una novità assoluta per l’operatore. Un primo servizio era comparso il 18 maggio 2020, riservato ai negozi e a chi attivava un nuovo numero. Dal 15 maggio 2023 è poi arrivato ho. Il numero che voglio, aperto anche ai già clienti. All’inizio passava solo dal Servizio Clienti al 192121, poi dal 21 settembre 2023 è sbarcato anche nell’app ufficiale, sempre al costo una tantum di 4,99 euro. In base al prefisso si potevano modificare fino alle ultime 6 cifre scegliendo una data, una sequenza oppure lasciando fare all’operatore.

Quattro fasce di prezzo, ma solo con una nuova SIM

Con Numeri Facili le numerazioni sono suddivise in quattro tipologie. Si va da Basic a 4,99 euro a Smart a 15 euro, poi Plus a 50 euro e infine Premium a 100 euro. Il cliente indica da 3 a 6 cifre e il sistema le inserisce in una serie di combinazioni, mostrando accanto a ciascuna il relativo costo. In alternativa si può sfogliare il catalogo messo a disposizione dall’operatore.

Il servizio è disponibile online e nei punti vendita, ma soltanto per i nuovi clienti che attivano una SIM con una nuova numerazione. Prima sul sito non era possibile personalizzare il numero durante l’attivazione e bisognava passare dall’app in un secondo momento. In negozio invece la scelta contestuale costava 9,99 euro. Chi è già cliente trova ancora nell’app la sezione ho. Il numero che voglio, che però propone soltanto numeri Basic da 4,99 euro. Smart, Plus e Premium restano quindi un’esclusiva di chi sottoscrive una nuova linea.

Prefissi, categorie e catalogo online

I prefissi utilizzabili sono quelli nativi di ho. Mobile, cioè 379 con decade 1, 2 o 3. In alternativa c’è il 377 nelle varianti 37708 e 37709, assegnato a suo tempo a Vodafone Italia e solitamente usato dagli MVNO ESP sulla rete ex Vodafone. Il numero resta di 10 cifre e le prime 4 o 5 non si toccano, perciò la scelta riguarda le ultime 5 o 6 a seconda del prefisso. In negozio è possibile generare nuove combinazioni con le cifre richieste e, se non ci sono numeri disponibili, cambiare le cifre stesse.

Sul sito le strade sono due. Il campo di testo restituisce tutte le opzioni di prezzo, compresa quella da 4,99 euro che online prende il nome di Start. Il catalogo invece mostra solo Smart, Plus e Premium, con filtri per rarità, prefisso e categoria. Nella fascia Premium rientrano numeri con tutte cifre uguali dopo il prefisso, tanti zeri, 4 cifre uguali, coppie ripetute e tris che si ripetono. Plus comprende numeri con almeno tre zeri, doppie coppie, palindromi e scale crescenti o decrescenti. Smart raccoglie prefissi ripetuti all’interno del numero, Lucky Number con più 8, mini scale, triplette e doppiette. Tutto il resto è Basic, come una data nelle ultime 6 cifre, ad esempio 379X011026 per il 1° ottobre 2026.

Una volta scelto il numero si può attivare una delle offerte ho. Mobile del nuovo portafoglio lanciato il 1° ottobre 2026, tutte in 5G anche con velocità limitata a 60 o 30 Mbps. Selezionando una numerazione dal catalogo si hanno 30 minuti per completare l’acquisto con il numero bloccato. Il costo iniziale comprende la prima ricarica per coprire la mensilità dell’offerta, gli eventuali 0,05 euro della eSIM e il prezzo del numero personalizzato scelto, cioè 4,99, 15, 50 o 100 euro.

Fonte: TecnoAndroid