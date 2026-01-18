ho. Mobile lancia 100 giga a 5,95 euro: requisiti e dettagli dell’offerta

ho. Mobile ha lanciato ufficialmente una tariffa che punta a intercettare nuove attivazioni e richieste di portabilità, con un canone mensile inferiore ai sei euro.

L’offerta si chiama ho. 5,95 100GB ed è attivabile entro le 23:59 del 2 febbraio. A questa cifra vengono inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga di traffico dati in 4G, con velocità fino a 60 Mbps sia in download sia in upload. Un bundle che si rivolge chiaramente a chi utilizza lo smartphone come dispositivo principale per la connessione quotidiana, ma non necessita del 5G.

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Cosa include l’offerta e cosa non cambia per ho. Mobile

Dal punto di vista dei contenuti, non ci sono differenze tra chi richiede un nuovo numero e chi sceglie la portabilità. Il pacchetto resta invariato per tutti, così come il canone mensile di 5,95 euro. Sono inclusi anche 9,8 giga in roamingall’interno dell’Unione Europea, la SIM gratuita e una prima ricarica da 6 euro.

L’offerta non prevede vincoli contrattuali. È quindi possibile recedere in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, un elemento che continua a rappresentare uno dei punti di forza del brand.

Costi di attivazione e operatori di provenienza

La voce che cambia riguarda il costo di attivazione, che varia in base all’operatore di provenienza. Per i nuovi numeriè previsto un contributo di 2,99 euro. Lo stesso importo promozionale si applica anche a chi arriva da un’ampia lista di operatori, tra cui iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena, Lycamobile, Spusu e altri virtuali.

Il costo sale invece a 29,90 euro per chi proviene da TIM, WindTre, Very, Vodafone e Fastweb. In questi casi, l’importo resta valido anche se la portabilità viene richiesta in un secondo momento.

La eSIM è disponibile con un costo aggiuntivo di 1,99 euro. Da segnalare infine che, dal 1° gennaio 2026, ho. Mobile rientra ufficialmente nel perimetro del gruppo Fastweb–Vodafone, a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia.