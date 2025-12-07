Helldivers 2 sorprende su PC: aggiornamento va da 154GB a soli 23GB

Negli ultimi anni i giochi AAA hanno imboccato una strada che sembra irreversibile: mondi sempre più vasti, asset più complessi, texture in altissima definizione e, di conseguenza, installazioni che superano con facilità la soglia dei 100GB. In questo contesto, Helldivers 2 compie una scelta radicale e controcorrente. Arrowhead Studios sta infatti testando su PC un aggiornamento che riduce lo spazio dell’installazione da 154GB ad appena 23GB. Un taglio di proporzioni rarissime, capace di rivoluzionare l’esperienza d’uso soprattutto per chi gioca su storage limitati.

Perché Helldivers 2 pesava così tanto: la scelta degli sviluppatori

Fin dal lancio, Helldivers 2 era noto per occupare molto più spazio su PC rispetto alle versioni console. La ragione era la necessità di supportare gli hard disk meccanici, ancora oggi presenti nell’11% dei computer dei giocatori. Per garantire tempi di caricamento accettabili su dispositivi tanto lenti, la soluzione classica consiste nella duplicazione dei dati, che riduce il seek time degli HDD ma gonfia in modo notevole il peso dei giochi.

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Arrowhead, però, ha deciso di verificare cosa sarebbe successo eliminando completamente la duplicazione. Il risultato è stato inaspettato. I caricamenti sono rimasti quasi identici, con differenze nell’ordine di pochi secondi. È emerso infatti che la fase più “pesante” del load non riguarda le texture o i modelli, ma la generazione procedurale dei livelli, un processo indipendente dal tipo di storage utilizzato.

Questo risultato ha convinto Arrowhead a procedere con una vera e propria dieta drastica della build PC. La versione alleggerita è ora disponibile in Beta su Steam e non comporta alcun cambiamento nell’esperienza di gioco, né richiede interventi da parte degli utenti. Tutti i progressi vengono mantenuti, e non ci sono incompatibilità con gli account esistenti. La distribuzione stabile dell’aggiornamento non ha ancora una data ufficiale, ma il test attuale fa pensare che il lancio potrebbe essere più vicino del previsto.