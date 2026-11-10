HBO Max e Paramount+ in un solo abbonamento: debutto nel 2027

Gli appassionati di serie TV e cinema potranno presto contare su un bundle HBO Max e Paramount+, cioè un unico abbonamento che dà accesso a entrambe le piattaforme senza doverle sottoscrivere e pagare separatamente. La conferma arriva da Skydance, la società nata dall’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, che ha presentato il progetto il 9 novembre 2026 promettendo di lanciare il pacchetto all’inizio del prossimo anno.

Si tratta di una mossa che tocca da vicino milioni di utenti. Fino a oggi chi voleva guardare i contenuti di entrambi i cataloghi doveva gestire due iscrizioni distinte, ciascuna con il proprio costo e le proprie condizioni. Con la nuova formula proposta da Skydance la situazione cambierà e i due servizi potranno essere attivati insieme con un’unica sottoscrizione.

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HBO Max e Paramount+: un solo abbonamento per due cataloghi a partire dal 2027

L’annuncio arrivato dal gruppo è piuttosto diretto e lascia intendere che l’offerta congiunta sia soltanto il punto di partenza di un percorso più lungo. «Il nostro primo passo per avvicinare Paramount+ e HBO Max è offrirli in un unico bundle» ha spiegato Skydance. «A partire dall’inizio del 2027 i consumatori potranno abbonarsi a entrambi questi servizi di streaming di livello mondiale con un vantaggio economico ancora maggiore».

Le parole scelte dall’azienda puntano molto sul concetto di convenienza. L’idea di fondo è rendere più vantaggioso l’accesso combinato rispetto all’acquisto delle due piattaforme prese singolarmente, anche se per ora l’azienda non ha fornito cifre concrete che permettano di quantificare questo risparmio. Sul calendario invece le indicazioni sono chiare, visto che il debutto del pacchetto è fissato per i primi mesi del 2027.

Prezzi e piani con pubblicità ancora senza dettagli

Sul fronte economico tutto è ancora avvolto nel silenzio. Skydance non ha comunicato quanto costerà il bundle né se sarà disponibile anche in una versione supportata dalla pubblicità. Un dettaglio tutt’altro che secondario, dato che al momento sia HBO Max sia Paramount+ propongono abbonamenti più economici con annunci pubblicitari accanto a opzioni premium che ne sono prive. Sarà quindi interessante scoprire se questa doppia impostazione verrà mantenuta anche nell’offerta combinata oppure se il gruppo sceglierà una strada diversa.

C’è poi un altro elemento da tenere in considerazione. Attualmente HBO Max può essere abbinato anche a Disney+ e Hulu all’interno di un pacchetto già disponibile, ma è probabile che questa formula sia destinata a sparire in futuro. Con l’arrivo dell’accordo tra le due piattaforme della nuova galassia Skydance appare infatti logico aspettarsi un riassetto delle partnership esistenti.

Guardando più avanti, avrebbe senso che Skydance arrivasse a costruire un unico servizio capace di raccogliere tutti i contenuti di entrambe le piattaforme sotto lo stesso tetto. Almeno per il momento però la strategia di breve periodo sembra un’altra e prevede di continuare a vendere HBO Max e Paramount+ come servizi separati, affiancando la possibilità di sottoscriverli insieme tramite il bundle e risparmiare.

Fonte: TecnoAndroid