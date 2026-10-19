Fallout: New Vegas RTX porta il path tracing prima del remaster

Tra i giochi di ruolo che gli appassionati sognano di vedere rimessi a nuovo, Fallout: New Vegas occupa da sempre uno dei primissimi posti. Proprio oggi è arrivata su Nexus una mod che prova a dare una risposta concreta a questa attesa. Si tratta di New Vegas RTX, firmata dalla modder Kim2091, che porta il path tracing nel celebre RPG dopo mesi passati a rielaborare a fondo RTX Remix di NVIDIA.

Fallout: New Vegas RTX, il remaster ufficiale è in arrivo ma una modder ha giocato d’anticipo

Il tempismo è piuttosto curioso. A luglio 2026 Bethesda ha confermato le voci che circolavano da tempo, ammettendo che i remaster di Fallout 3 e di New Vegas sono in lavorazione. Per i fan della serie si è trattato di una notizia attesa da anni, visto quanto il capitolo ambientato nel deserto del Mojave sia rimasto nel cuore di chi ama il genere.

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Eppure Kim2091 potrebbe aver bruciato sul tempo la stessa casa madre. La sua New Vegas RTX non è un remaster nel senso classico del termine, ma rappresenta comunque un modo diverso e molto ambizioso di riportare in vita Fallout: New Vegas con una resa visiva moderna. E soprattutto è disponibile adesso, mentre la versione ufficiale non ha ancora un’uscita precisa da mostrare al pubblico.

RTX Remix e la lunga strada verso il path tracing

Per capire il lavoro dietro questa mod bisogna fare un passo indietro. NVIDIA ha rilasciato RTX Remix all’inizio del 2024, presentandolo come un kit di strumenti pensato per rimasterizzare i giochi su PC. L’idea era offrire ai modder la possibilità di prendere titoli datati e aggiornarne la grafica con tecnologie di nuova generazione.

Nel giro di pochi mesi dal lancio dello strumento era già comparsa una versione ancora in sviluppo di Fallout: New Vegas, curata da un altro modder conosciuto come Darko P. Il gioco quindi era finito subito nel mirino della comunità, segno di quanto fosse forte il desiderio di rivederlo con un aspetto rinnovato.

Il punto è che apportare cambiamenti così profondi a un titolo di questa età non è affatto semplice. Kim2091 ha dovuto dedicare mesi interi a rimettere mano allo stesso RTX Remix per adattarlo alle esigenze del gioco. Non si è limitata a sfruttare il programma così com’era, ma ha lavorato sullo strumento in prima persona fino a renderlo capace di gestire il path tracing all’interno di New Vegas.

Una mod pubblicata solo dopo test approfonditi

Il path tracing è una tecnica che simula in maniera molto accurata il comportamento della luce, con riflessi, ombre e illuminazione che reagiscono all’ambiente in modo realistico. Applicarla a un gioco nato con tutt’altra tecnologia richiede pazienza e parecchie verifiche, ed è proprio quello che ha fatto la modder prima del rilascio.

La New Vegas RTX è infatti approdata su Nexus soltanto dopo una fase di test estesa, così da arrivare nelle mani dei giocatori in una forma il più possibile solida. Chi vuole riscoprire le strade di New Vegas con un’illuminazione completamente ripensata può quindi scaricarla già da oggi, senza dover attendere il remaster annunciato da Bethesda.

Fonte: TecnoAndroid