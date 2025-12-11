Haier-Cam è la nuova telecamera per gli arbitri: come funziona?

La Serie A inaugura una nuova fase di innovazione tecnologica. Ciò grazie alla partnership con Haier, noto produttore di elettrodomestici e dispositivi smart. L’accordo sancisce l’ingresso del brand come Official Partner della Lega, con un ruolo centrale legato alla telecamera indossata dagli arbitri. Si tratta della Refcam, che assume il nome di Haier-Cam. Tale collaborazione mira a rendere le partite più immersive e a offrire ai tifosi un punto di vista unico direttamente dal campo. L’obiettivo, infatti, è portare gli spettatori “inside the game”. La Haier-Cam è pensata anche per attrarre le nuove generazioni, dagli adolescenti ai giovani adulti. Offrendo contenuti digitali immediatamente condivisibili e discussi sui social.

Haier-Cam: ecco le caratteristiche della telecamera per gli arbitri

L’accordo prevede, inoltre, un contributo tecnologico fuori dal campo. I monitor dell’iliad International Broadcast Center di Lissone saranno di Haier. Quest’ultimi saranno dotati di tecnologia MiniLED di ultima generazione, garantendo una qualità visiva elevata per le produzioni e le trasmissioni delle partite. Tale integrazione conferma come l’innovazione digitale possa valorizzare ogni fase del campionato.

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Da parte di Haier, la collaborazione con la Serie A rappresenta un naturale proseguimento delle strategie legate alle Smart TV e all’ecosistema della smart home. In tale scenario, l’azienda mira a coniugare tecnologia e intrattenimento, offrendo strumenti che permettano agli spettatori di vivere in prima persona le emozioni del gioco. La Haier-Cam non è solo un dispositivo, ma un mezzo per avvicinare i tifosi alle azioni sul campo e creare contenuti digitali immediatamente fruibili.

Il progetto prevede anche lo sviluppo di iniziative dedicate a migliorare l’esperienza dei tifosi. Ciò con particolare attenzione alla qualità visiva, alla personalizzazione dei contenuti e all’interazione digitale. L’accordo sottolinea l’impegno di Serie A e Haier nel rendere lo sport più vicino agli appassionati. Con strumenti tecnologici pensati per valorizzare ogni momento e favorire un coinvolgimento diretto e autentico.