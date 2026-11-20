È partito il Black Friday PlayStation, e chi possiede una PS5 trova una delle occasioni più convenienti dell’anno. Dal 16 novembre e per un periodo limitato Sony ha abbassato i prezzi di giochi, periferiche e abbonamenti sul PlayStation Store, sullo store ufficiale direct.playstation.com e nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Sul digitale gli sconti arrivano fino all’80% e riguardano oltre 2.000 titoli. Questa volta però la casa giapponese ha reso ufficiali anche i dettagli su accessori e piani PlayStation Plus.

I giochi in offerta tra uscite recenti e qualche sorpresa

Nella lista compaiono alcune delle produzioni più recenti e attese. Marvel’s Wolverine scende a 59,99 euro dai 79,99 di listino, con un taglio del 25%. Marvel’s Spider Man 2 parte dallo stesso prezzo pieno e arriva a 39,99 euro, quindi costa la metà. Gli appassionati di sport possono puntare su NBA 2K27, che crolla a 35,99 euro con uno sconto del 55%, oppure su EA Sports FC 27, proposto a 39,99 euro.

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Alcuni ribassi arrivano prima di quanto ci si potesse aspettare. Forza Horizon 5 nella versione per PS5 tocca i 27,99 euro con un calo del 60%. Battlefield 6 scende addirittura a 26,39 euro, cioè il 67% in meno. Dune: Awakening costa 34,99 euro con il 30% di sconto e Crimson Desert Enhanced 55,99 euro, ribassato del 20%. Chi segue la saga di Call of Duty trova sia Black Ops sia Black Ops II a 19,99 euro ciascuno, a metà prezzo.

Nella promozione rientrano anche novità molto chiacchierate come Ghost of Yōtei e Astro Bot, insieme a Stellar Blade e Death Stranding 2: On The Beach. Per questi titoli i prezzi esatti cambiano in base alla regione e al rivenditore, quindi conviene verificarli direttamente sul PlayStation Store.

DualSense, cuffie e PS VR2 a prezzo ridotto

Passando all’hardware, il DualSense costa 20 euro in meno su diversi modelli e colorazioni. Le cuffie wireless PULSE Elite calano di 40 euro, gli auricolari wireless PULSE Explore di 30 euro. Anche il PlayStation VR2 fa parte delle offerte, ma in questo caso la cifra finale dipende dal negozio scelto.

Gli iscritti a PlayStation Plus hanno poi un piccolo vantaggio in più. Se ordinano direttamente da PlayStation ottengono un ulteriore 5% di sconto sugli accessori. La percentuale non è enorme, ma su più acquisti fatti insieme può fare la differenza.

Abbonamenti PlayStation Plus e film in sconto

Scendono di prezzo anche gli abbonamenti annuali. Il piano Essential da 12 mesi passa da 71,99 a 57,59 euro e l’Extra da 125,99 a 94,49 euro. PlayStation Plus Premium va invece da 151,99 a 101,83 euro. Proprio quest’ultimo ha il taglio più consistente, con un risparmio di circa 50 euro sul prezzo pieno e una riduzione di quasi il 33%. Chi ha già un livello inferiore può sfruttare l’offerta di upgrade al Premium.

Extra e Premium danno accesso a un catalogo di centinaia di giochi, tra cui The Last of Us Parte II, Final Fantasy XVI, Helldivers 2 e Spider Man 2. Il Premium aggiunge lo streaming in cloud su PS5 e PS Portal e l’accesso a Sony Pictures Core, che mette a disposizione oltre 100 film.

Su Sony Pictures Core c’è anche un’altra promozione. Dal 20 al 30 novembre tutti i giocatori PS5 e PS4 possono trovare sconti fino al 40% su alcuni film. Per i membri Plus le condizioni sono ancora migliori su titoli come Anaconda, Bad Boys 4 e Sisu Il vendicatore.

Fonte: TecnoAndroid