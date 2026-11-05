GTA 6 su PS5 Pro: PSSR nel leak, ma spunta la katana di Atsu

I possibili miglioramenti di GTA 6 su PS5 Pro sarebbero finiti in rete prima del previsto, attraverso quella che ha tutta l’aria di una pagina ufficiale sfuggita al controllo di PlayStation France. È un dettaglio curioso, perché nonostante l’accordo di esclusiva sul marketing siglato con Rockstar Games, finora la campagna promozionale non ha speso quasi una parola sulle novità riservate alla console potenziata. Per farsi un’idea, quindi, l’unica strada percorribile al momento passa per questo leak.

Le informazioni non sono molte, va detto subito. La pagina trapelata cita appena un paio di aggiunte su cui il titolo potrà contare sull’hardware più muscoloso di casa Sony, e si tratta di funzioni che rientrano più o meno nelle caratteristiche standard della macchina. Non c’è niente di particolarmente sorprendente, anche se il documento contiene una svista piuttosto vistosa che merita qualche riga in più e che getta qualche ombra sull’intera comunicazione.

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PSSR e ray tracing avanzato per PS5 Pro

Stando a quanto emerso, GTA 6 su PS5 Pro sfrutterà il PSSR, il sistema che si occupa dell’upscaling della grafica tramite intelligenza artificiale, affiancato da un’applicazione più avanzata del ray tracing. Sono due voci che, a conti fatti, corrispondono a quella che dovrebbe essere la dotazione standard dei giochi pensati per la versione Pro della console. In attesa di ulteriori precisazioni il quadro appare piuttosto ordinario, senza elementi capaci di distinguere davvero l’atteso open world di Rockstar dal resto delle produzioni ottimizzate per la piattaforma.

La parte più interessante però è un’altra. Tra i vantaggi elencati nella pagina compare infatti la possibilità di sentire i “colpi della katana di Atsu”, un riferimento che con l’universo criminale della serie non ha davvero nulla a che spartire. La frase arriva dritta da Ghost of Yotei e la spiegazione più plausibile è che almeno una porzione del testo sia stata sostanzialmente copiata e incollata dalla descrizione delle caratteristiche di quel gioco, dimenticando poi di eliminare il passaggio di troppo.

Proprio questo scivolone rende difficile stabilire quanto peso dare alla comunicazione. Potrebbe trattarsi di una sorta di testo segnaposto, preparato in vista di conferme che ancora non sono arrivate da parte di Sony. Al momento, infatti, non esistono informazioni ufficiali sulle differenze che il titolo mostrerà sulla PS5 Pro rispetto al modello base, e il materiale trapelato va preso con la dovuta cautela.

Trailer su PS5 standard e lancio anche su Xbox

C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione. Tutto il materiale ufficiale diffuso finora, dai trailer ai video del gameplay, è stato tratto da PS5 standard, proprio in virtù dell’accordo sulla promozione che lega il nuovo capitolo di Rockstar Games alla console di Sony. Una scelta che spiega in parte il silenzio sulle capacità della versione Pro, visto che finora nessuna immagine è stata mostrata sull’hardware più potente. Tutto questo nonostante GTA 6 sia in arrivo il 19 novembre anche su Xbox Series X|S, e quindi non resterà confinato alla sola piattaforma giapponese.

Fonte: TecnoAndroid