Google Messages, Protezione avanzata con Gemini contro le truffe

Google Messages per Android sta iniziando a distribuire la modalità Protezione avanzata, una nuova funzione pensata per contrastare spam e truffe che arriva dopo l’annuncio fatto dall’azienda di Mountain View nei primi giorni di ottobre. Si tratta di un livello di difesa più evoluto rispetto a quello offerto finora dall’app di messaggistica, che si era sempre limitata a una protezione standard capace di bloccare lo spam e i collegamenti sospettati di essere dannosi.

Con la nuova modalità il passo in avanti è piuttosto evidente. Google parla infatti di un rilevamento avanzato pensato per prevenire i messaggi indesiderati e i tentativi di raggiro, un sistema che al debutto si regge su tre novità principali. Ognuna interviene su un aspetto diverso, cioè l’analisi delle conversazioni, il controllo dei link e il modo in cui gli avvisi vengono presentati a chi riceve il messaggio.

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Google Messages: Gemini entra in gioco per smascherare i truffatori

Il primo tassello è il Rilevamento truffe, che si affida ai modelli Gemini in cloud per valutare il contesto dei messaggi più complessi e capire più rapidamente le intenzioni di un truffatore quando si sta conversando con un mittente sconosciuto. Rispetto al rilevamento già presente, che lavora direttamente sul dispositivo, questo approccio si dimostra più efficace nell’individuare attacchi nuovi e particolarmente sofisticati, quelli che spesso sfuggono ai controlli tradizionali.

Sul fronte della riservatezza, la funzione sfrutta Private AI Compute di Android. In pratica i messaggi vengono crittografati ed elaborati in uno spazio sicuro, riservato al singolo utente e inaccessibile a chiunque altro, Google compresa. Un dettaglio non da poco, visto che l’analisi avviene sui server e non più soltanto all’interno del telefono.

La seconda novità riguarda invece i collegamenti. La protezione potenziata dei link usa il modello Gemini Nano che gira sul dispositivo, insieme a segnali dal web raccolti in tempo reale, per stabilire se un indirizzo poco familiare sia affidabile prima ancora che venga toccato. Questa funzione però non è disponibile ovunque. Al momento è riservata a Pixel 10 e ai modelli successivi, alla serie Galaxy S26, a Galaxy Z Flip 8, a Galaxy Z Fold 8 e ad altri dispositivi selezionati che Google non ha elencato nel dettaglio.

Avvisi ridisegnati e come attivare la nuova modalità

L’ultimo aggiornamento interessa l’aspetto grafico degli avvisi di sicurezza, che sono stati riprogettati da zero. L’obiettivo è concedere più tempo e fornire un contesto più ricco, così da spingere a fermarsi un attimo prima di aprire i link inviati da numeri che non compaiono in rubrica. È proprio in quei pochi secondi di esitazione, del resto, che spesso si gioca la differenza tra cadere in una trappola e evitarla.

La Protezione avanzata non si attiva in automatico ma va abilitata manualmente. Per farlo bisogna aprire le impostazioni di Google Messages ed entrare nella sezione Protezione e sicurezza. Qui non si trova più il classico interruttore acceso e spento ma una scelta tra tre opzioni distinte. La prima è appunto la protezione avanzata, la seconda è quella standard già conosciuta, mentre la terza consente di disattivare del tutto qualsiasi protezione, un’opzione che l’app stessa indica come sconsigliata.

La nuova modalità è già comparsa nell’ultima versione beta di Google Messages, identificata dal numero 2026102000RC00.

Fonte: TecnoAndroid