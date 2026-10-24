ConnectWise violata: Microsoft accusa hacker cinesi e l’AI ARTEX

Microsoft ha attribuito a un gruppo di hacker legati alla Cina la compromissione di ConnectWise, un’operazione condotta con l’aiuto di ARTEX, uno strumento di penetration testing basato sull’intelligenza artificiale. Secondo il colosso di Redmond, l’attacco contro l’azienda non sarebbe un episodio isolato. Rientrerebbe invece in una campagna molto più ampia, rivolta contro centinaia di organizzazioni. È un passaggio che dice parecchio su come stanno cambiando gli strumenti a disposizione di chi attacca.

Uno strumento nato per difendere, usato per colpire

Il dettaglio che colpisce di più riguarda la natura di ARTEX. Un software di penetration testing nasce, per definizione, con uno scopo difensivo. Serve a simulare un’intrusione per scovare le falle di un sistema prima che lo faccia qualcun altro. In pratica chi lo usa si mette nei panni dell’aggressore, cerca i punti deboli e li segnala, così da permettere di chiuderli in tempo. Quando però finisce nelle mani sbagliate, la stessa logica si ribalta. Ciò che doveva proteggere diventa una chiave per entrare.

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Nel caso descritto da Microsoft c’è un elemento in più, perché lo strumento sfrutta l’intelligenza artificiale. E qui il discorso si fa più delicato. Una tecnologia del genere può rendere più rapido ed efficiente un lavoro che prima richiedeva tempo e competenze specifiche. Per un team di sicurezza questo significa controlli più veloci, per un gruppo ostile vuol dire invece poter colpire con maggiore facilità e su scala più vasta.

Il caso ConnectWise dentro una campagna più ampia

La violazione di ConnectWise viene quindi letta come un tassello di un’operazione dalle dimensioni considerevoli. Microsoft parla infatti di una campagna che ha preso di mira centinaia di organizzazioni, e questo cambia la prospettiva. Non si tratta di un singolo bersaglio scelto per un motivo preciso, ma di un’azione estesa, pensata per raggiungere più obiettivi possibili.

Il collegamento con la Cina è un altro aspetto centrale della ricostruzione. Secondo l’azienda, dietro l’attacco ci sarebbero hacker riconducibili a quel Paese. La società non si limita quindi a descrivere la tecnica impiegata, ma indica anche l’area da cui proverrebbe la minaccia, un elemento che negli episodi di questo tipo pesa sempre parecchio.

A rendere la vicenda particolarmente significativa è proprio l’incrocio tra questi fattori. Da una parte un’azienda compromessa, dall’altra uno strumento di intelligenza artificiale impiegato per forzare le difese, e sullo sfondo un’offensiva che coinvolge un numero elevato di realtà. Il quadro che emerge è quello di attacchi sempre più automatizzati, in cui la tecnologia permette di moltiplicare gli obiettivi senza moltiplicare in proporzione gli sforzi.

L’episodio mostra anche quanto sia sottile il confine tra uso legittimo e uso malevolo di certi software. Un programma di penetration testing come ARTEX resta uno strumento, e il suo impatto dipende interamente da chi lo maneggia. Nel caso ricostruito da Microsoft, quella capacità di individuare i varchi è stata usata per aprire una breccia in ConnectWise, all’interno di una campagna che, stando alla società, ha coinvolto centinaia di organizzazioni.

Fonte: TecnoAndroid