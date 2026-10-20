GTA 6, preordini altissimi a un mese dal lancio: record in vista

Mancano ormai soltanto trenta giorni circa all’uscita di GTA 6, e già si parla dei record di vendite che il nuovo capitolo della saga potrebbe infrangere. Le stime sono molto ambiziose e i preordini raccolti finora vengono descritti come altissimi. Tutto lascia pensare che il gioco di Rockstar Games sia pronto a riscrivere le classifiche, sia sul fronte delle copie vendute sia su quello degli incassi complessivi. La data da segnare sul calendario è il 19 novembre 2026, giorno in cui il titolo arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali.

Fa una certa impressione scriverlo, perché l’attesa dura da tredici anni. Un intervallo così lungo tra un episodio e l’altro di una serie tanto popolare non è affatto comune, e proprio questa lunga pausa ha contribuito ad alimentare una curiosità che col tempo è diventata quasi spasmodica. Adesso il traguardo è davvero vicino e GTA 6 si prepara a debuttare dopo un’attesa che pochi altri videogiochi hanno vissuto con la stessa intensità.

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Le piattaforme e la data di uscita di GTA 6

Il nuovo kolossal della casa di sviluppo sarà disponibile su PlayStation 5 e su Xbox Series X|S. Non si tratta quindi di un lancio pensato per le console della passata generazione, ma di un progetto costruito per le macchine attualmente sul mercato. La scelta restringe il campo alle due piattaforme più recenti di Sony e Microsoft, che saranno le uniche a ospitare il gioco al momento del debutto.

Il 19 novembre 2026 rappresenta dunque il punto di arrivo di un percorso lunghissimo. Per milioni di appassionati quella giornata coinciderà con la fine di un’attesa che si è protratta per oltre un decennio, e per Rockstar Games sarà il momento di verificare sul campo quanto le previsioni della vigilia fossero corrette. Le premesse, almeno sulla carta, sembrano decisamente favorevoli.

I record che il nuovo capitolo potrebbe battere

Secondo le stime circolate nelle ultime settimane, il titolo ha tutte le carte in regola per superare ogni primato precedente in termini di vendite e di incassi. Il dato che più di ogni altro alimenta questa convinzione riguarda i preordini, già su livelli molto elevati a un mese dal lancio. Quando la domanda si mostra così forte prima ancora che il prodotto sia disponibile, è ragionevole aspettarsi un esordio fuori dal comune.

Tra i traguardi che potrebbero cadere c’è anche quello fissato dal suo predecessore, il capitolo che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera industria videoludica. Battere quel risultato significherebbe confermare la forza di un marchio capace di mantenere intatto il proprio richiamo nonostante il lungo silenzio tra un episodio e l’altro. Ed è proprio questo uno dei primati che GTA 6 sembra destinato a mettere nel mirino.

Le previsioni indicano quindi che il gioco potrebbe polverizzare un buon numero di primati, a cominciare da quelli legati ai volumi di vendita e ai ricavi generati nei primi giorni di commercializzazione. L’appuntamento con la verifica dei numeri è fissato per il 19 novembre 2026, quando GTA 6 sarà finalmente disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fonte: TecnoAndroid