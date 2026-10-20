Narnia: Il Nipote del Mago, il trailer svela le origini del regno

Il mondo di Narnia si prepara a tornare sul grande schermo e il primo trailer di Narnia: Il Nipote del Mago lascia già intuire la portata del progetto. Questa volta, però, il racconto non riparte da dove il pubblico lo aveva lasciato. Il film sceglie infatti di mostrare qualcosa che al cinema non si era ancora visto, ovvero le origini del celebre universo fantasy nato dalla penna di C.S. Lewis. Il cambio di prospettiva è notevole, perché sposta l’attenzione dalle avventure più conosciute al momento in cui quel regno ha preso forma per la prima volta.

A firmare sceneggiatura e regia c’è Greta Gerwig, nome ormai familiare anche a chi non segue da vicino il mondo del cinema d’autore, visto che dietro la macchina da presa di Barbie c’era proprio lei. Affidarle un titolo tanto amato dagli appassionati è una scelta che incuriosisce, e le prime immagini sembrano confermare la volontà di puntare in alto. Gran parte della forza del filmato arriva anche dalla musica che accompagna le sequenze, capace di dare all’insieme un respiro davvero epico e di rendere il primo assaggio del film ancora più coinvolgente.

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Il romanzo scelto e il suo posto nella saga

La decisione di partire proprio da Il Nipote del Mago ha una sua logica precisa. Il romanzo è stato pubblicato nel 1955 e, seguendo l’ordine di uscita nelle librerie, rappresenta il sesto volume delle Cronache di Narnia. Se invece si guarda alla cronologia interna della saga, le cose cambiano parecchio, perché in quel caso diventa il primo capitolo dell’intera storia. Una particolarità che chi conosce i libri ha sempre trovato affascinante e che al cinema può offrire un punto d’ingresso diverso dal solito.

La vicenda è ambientata molto tempo prima degli eventi narrati ne Il leone, la strega e l’armadio, il libro da cui era tratto il primo film dedicato a Narnia. Proprio qui sta il bello. Il nuovo lungometraggio permette di scoprire come sia nato quel regno fantastico che gli spettatori hanno imparato a conoscere anni fa, colmando un vuoto che finora era rimasto confinato alle pagine dei romanzi. Chi ha amato quella prima trasposizione potrà quindi vedere finalmente da dove tutto ha avuto inizio.

Digory, Polly e la nascita di un mondo

Al centro del racconto ci sono Digory e Polly, due ragazzi interpretati rispettivamente dai giovani David McKenna e Beatrice Campbell. Grazie ad alcuni anelli magici, i protagonisti si ritrovano a viaggiare attraverso mondi sconosciuti, ognuno con le proprie meraviglie, fino a diventare testimoni di un evento straordinario come la creazione di Narnia. È un’avventura che parte in piccolo e si allarga progressivamente, portando i due personaggi a vivere in prima persona il momento fondativo di tutta la saga.

Il trailer appena diffuso punta molto sull’impatto visivo e lo fa con le note di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, un abbinamento che contribuisce in modo deciso all’atmosfera del filmato. Le immagini anticipano un’avventura ambiziosa sotto il profilo estetico, con paesaggi fantastici che si alternano a creature fuori dal comune. Non mancano nemmeno alcuni volti che gli appassionati della saga riconosceranno senza troppa fatica, a conferma di un legame diretto con l’universo creato da C.S. Lewis e con le storie che lo hanno reso celebre.

Fonte: TecnoAndroid