GTA 6, mappa di Leonida gratis dal lancio insieme a un poster

Con GTA 6 ritorna anche una piccola tradizione che i fan storici della serie conoscono molto bene. La mappa di Leonida sarà infatti disponibile gratuitamente a partire dal giorno del lancio, insieme a un poster ufficiale pensato per finire appeso alla parete di chi aspetta il nuovo capitolo da anni.

Per tanto tempo le mappe pieghevoli hanno accompagnato le confezioni di Grand Theft Auto e per molti giocatori sono state il primo vero contatto con le città immaginate da Rockstar. Si apriva la scatola e prima ancora di inserire il disco ci si ritrovava a studiare strade, quartieri e zone da esplorare. Il nuovo episodio recupera questa abitudine, anche se la distribuzione questa volta è pensata soprattutto per il digitale.

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Rockstar Games ha confermato che la cartina ufficiale sarà scaricabile senza costi dal 19 novembre 2026, cioè lo stesso giorno in cui il gioco arriverà nei negozi. Nel pacchetto ci sarà anche un poster con l’illustrazione ufficiale di copertina di Grand Theft Auto VI.

Una mappa di Leonida pronta per la stampa

I due contenuti verranno pubblicati in un formato digitale studiato apposta per essere stampato. Gli appassionati potranno scaricare mappa e poster direttamente dal sito ufficiale e tenerne una copia fisica senza dover acquistare un’edizione speciale o qualche prodotto aggiuntivo. Una scelta semplice che permette a chiunque di avere la cartina tra le mani, indipendentemente dalla versione del gioco comprata.

L’iniziativa riprende almeno in parte un elemento storico della saga e lo adatta alle confezioni moderne e alla diffusione sempre più ampia delle copie digitali. C’è poi un aspetto che interesserà parecchio la community. La mappa di Leonida offrirà il primo quadro ufficiale completo dello stato immaginario in cui si muoveranno Jason e Lucia, dopo mesi passati tra ricostruzioni e progetti realizzati dai fan sulla base dei trailer e delle informazioni diffuse finora.

Chi preferisce un oggetto prodotto direttamente da Rockstar avrà a disposizione anche una versione fisica del poster stampata su entrambi i lati. Negli Stati Uniti costerà EUR 1, circa 0,90 euro, sul Rockstar Store oppure verrà inclusa gratuitamente con qualsiasi acquisto. Per il momento non sono arrivati dettagli sulla disponibilità negli altri Paesi, Italia compresa.

Leonida apre le sue strade e il lancio di GTA 6 si avvicina

La pubblicazione della cartina accompagnerà l’arrivo di un mondo aperto che promette di spingersi ben oltre i confini di Vice City. Rockstar ha già mostrato diverse aree come Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia e Mount Kalaga. L’esplorazione dello stato dovrebbe inoltre aprirsi già nelle prime fasi dell’avventura, senza lunghe attese prima di poter girare liberamente per la mappa.

Prima di mettersi in viaggio però bisognerà liberare un bel po’ di memoria sulle console. Il precaricamento di GTA 6 partirà il 10 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e potrà richiedere fino a 212 GB di spazio, con valori che cambiano a seconda della piattaforma scelta.

Le copie con il codice nella confezione dovrebbero arrivare nei negozi dal 12 novembre e permetteranno di riscattare il gioco e avviare il download con qualche giorno di anticipo. L’accesso resterà comunque bloccato fino al 19 novembre, data in cui Grand Theft Auto VI debutterà ufficialmente su PS5 e Xbox Series X|S insieme alla mappa digitale gratuita.

Fonte: TecnoAndroid