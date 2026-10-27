GTA 6, la presunta Lucia evita ogni domanda in diretta Instagram

A poco meno di un mese dall’uscita di GTA 6, una breve diretta streaming è riuscita a catturare l’attenzione di mezzo web. Protagonista è Manni L. Perez, l’attrice che la community indica da anni come il volto e la voce di Lucia, la protagonista femminile del nuovo capitolo. Il motivo della popolarità improvvisa sta tutto nell’abilità quasi chirurgica con cui ha evitato qualsiasi riferimento al gioco. Intanto Rockstar Games continua a non rivelare l’identità della grande maggioranza degli interpreti e così l’interesse attorno al cast di Grand Theft Auto VI ha raggiunto livelli davvero febbrili.

Dodici minuti in diretta senza mai nominare GTA 6

La diretta Instagram si è svolta su un profilo aperto appena sei mesi fa e con soli nove post pubblicati. Numeri modesti, almeno sulla carta. Eppure in dodici minuti di trasmissione Perez ha raggiunto un picco di oltre 2.100 spettatori collegati nello stesso momento. Lei però ha preferito parlare di tutt’altro, ripercorrendo la propria storia personale. Ha raccontato di essere cresciuta in una piccola cittadina di campagna, di amare la cucina e di aver imparato a guidare i camion già da ragazza, descrivendo una vita quotidiana semplice e lontana da qualsiasi forma di sfarzo.

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A un certo punto ha anche voluto chiarire di non essere affatto ricca. Si è definita una persona assolutamente normale, che vive in un piccolo monolocale a cui è molto affezionata, con una cucina minuscola e la sola compagnia del suo cane. Ha spiegato di cavarsela da sola da tantissimo tempo, di esserne contenta e grata, di avere una famiglia che le vuole bene e di sentirsi in un momento davvero sereno della propria vita.

Tra un sorriso e una battuta sulla voglia di comprarsi un furgone verde, la chat veniva letteralmente sommersa da messaggi che citavano Lucia e il nuovo titolo Rockstar. Gli spettatori le hanno provate tutte pur di strapparle una reazione. Qualcuno ha scritto ironicamente che non vive affatto da sola perché c’è Jason a farle compagnia, altri hanno scelto domande più velate, chiedendole se avrebbe giocato all’ultimo lavoro della software house o se fosse pronta per il mese prossimo. Niente da fare. Ben sapendo che qualunque ammissione avrebbe violato un accordo di non divulgazione, l’attrice ha mantenuto un controllo impeccabile e ha risposto soltanto ai commenti che non avevano nulla a che vedere con i videogiochi.

Dalle serie TV al casinò di Grand Theft Auto Online

Questo atteggiamento così attento non ha fatto altro che dare ulteriore forza alle teorie costruite dai fan negli ultimi anni. L’assenza di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games, del resto, non smentisce in alcun modo i numerosi indizi raccolti nel tempo dalla community, che continua a considerare Perez la candidata più credibile per il ruolo.

Il curriculum dell’attrice è piuttosto solido e spazia tra ruoli dal vivo e lavori di doppiaggio. È comparsa in singoli episodi di serie televisive molto conosciute come Jessica Jones, The Blacklist e Law & Order: Unità Vittime Speciali. A rendere il quadro ancora più interessante c’è poi un precedente diretto con lo stesso studio. In passato Perez ha infatti prestato la voce a una croupier di blackjack all’interno di Grand Theft Auto Online, un legame con la serie che i fan non hanno certo dimenticato.

Fonte: TecnoAndroid