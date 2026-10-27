Grok Imagine trasforma l’Odissea in film: c’è il primo episodio

Realizzare un intero film con l’intelligenza artificiale non appartiene più al territorio della fantascienza, e il nuovo esperimento di Grok Imagine lo dimostra con un progetto decisamente ambizioso. Si tratta di un adattamento dell’Odissea di Omero, il cui primo episodio di poco più di sette minuti è già stato pubblicato online. Può sembrare un’idea folle, eppure gli strumenti necessari per farlo esistono davvero. Che poi un lungometraggio generato interamente da un sistema automatico rappresenti un caso estremo è evidente, e su questo punto difficilmente qualcuno avrà qualcosa da obiettare.

Quello che colpisce è soprattutto la velocità con cui il settore si è evoluto. Negli ultimi mesi i progressi sono stati sotto gli occhi di tutti. Fino a poco tempo fa la tecnologia permetteva di creare sequenze spettacolari ma brevissime, della durata di pochi secondi, perfette per stupire sui social e poco altro. Oggi lo scenario è cambiato parecchio e la sfida si è spostata sulla capacità di costruire vere e proprie storie, in grado di tenere incollato lo spettatore per tempi sempre più lunghi. Non basta più un’immagine d’effetto, serve una narrazione che regga.

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Il progetto di xAI e la promessa di Elon Musk

È proprio in questo contesto che si inserisce la nuova prova di Grok Imagine, il sistema di generazione video sviluppato da xAI. La scelta del materiale di partenza non è casuale né leggera. Il poema omerico è uno dei pilastri della letteratura occidentale, un’opera che chiunque conosce almeno a grandi linee e che proprio per questo espone il progetto a un confronto inevitabile con l’immaginario collettivo. Il primo capitolo di questa versione dell’Odissea è stato realizzato interamente con l’intelligenza artificiale e rappresenta il primo passo concreto di un percorso annunciato tempo fa.

L’iniziativa nasce infatti da una promessa fatta da Elon Musk lo scorso luglio. L’obiettivo dichiarato era quello di arrivare a produrre entro la fine del 2026 un lungometraggio fedele al testo di Omero e, almeno nelle intenzioni del fondatore di xAI, anche storicamente accurato. Un traguardo non da poco, considerando che parliamo di un racconto epico ricco di viaggi, battaglie, divinità e creature mitologiche, tutti elementi che mettono alla prova qualsiasi produzione, figurarsi una affidata quasi completamente agli algoritmi.

Wonder Studios, Dev Walker e la formula a episodi

Per dare forma al progetto, Grok Imagine non ha lavorato da solo. Al suo fianco ci sono Wonder Studios e il regista Dev Walker, una collaborazione che conferma come, almeno per ora, la componente umana resti centrale anche quando la parte visiva viene affidata alle macchine. La presenza di una casa di produzione e di una figura registica suggerisce un approccio più strutturato rispetto ai semplici esperimenti tecnici visti finora.

C’è però un dettaglio da non trascurare. Al momento l’adattamento viene presentato come una serie di episodi e non come un film vero e proprio. Non è stato chiarito se questi capitoli confluiranno effettivamente in un’unica opera completa, come previsto dalla promessa iniziale di Musk, oppure se il formato resterà quello seriale. Nel frattempo i primi 7 minuti dell’Odissea firmata Grok Imagine sono già disponibili online e chiunque può vederli.

Fonte: TecnoAndroid