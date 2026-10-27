Google Telefono prepara la Foto compatta per le Card di chiamata

Google sta lavorando a una nuova opzione per le Card di chiamata, la funzione che permette di personalizzare il modo in cui un contatto appare sullo schermo durante una telefonata. Stavolta non si tratta di uno strumento in più ma di un ritocco estetico, pensato per chi apprezza questa possibilità ma trova un po’ eccessiva un’immagine che occupa tutto il display a ogni squillo. Le tracce sono emerse all’interno di Google Telefono, e lasciano intuire una soluzione più discreta e ordinata.

Per capire il contesto conviene fare un piccolo passo indietro. Le Card di chiamata sono una delle aggiunte più recenti al pacchetto di funzioni di Google Telefono e Google Contatti, dato che risalgono a poco più di un anno fa. Servono a scegliere come visualizzare una persona quando chiama o viene chiamata. A inizio 2026 è poi arrivata La tua Card di chiamata, che funziona in pratica come un biglietto da visita personale mostrato a chi riceve la telefonata. Il mese scorso, infine, il colosso di Mountain View ha introdotto la possibilità di condividere le card in modo semplice e veloce. La novità in arrivo segue quindi due aggiornamenti di tipo funzionale, ma cambia direzione e punta tutto sull’aspetto grafico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa è emerso dalla versione beta di Google Telefono

Gli indizi sono saltati fuori analizzando la versione 244 beta dell’app Google Telefono. A scovarli è stato il noto insider AssembleDebug, che ha individuato un nuovo elemento nella schermata dedicata alla personalizzazione della Card di chiamata. Si chiama Foto compatta e, almeno per ora, appare in una forma ancora acerba. Lo sviluppo infatti non è concluso e l’opzione mostra quattro riquadri colorati che, al momento, non svolgono alcuna funzione.

Quei quattro quadratini compaiono anche in alcune stringhe di codice, dove vengono indicati i colori disponibili. Si parla di corallo, verde oliva, verde acqua e viola. Una tavolozza piuttosto contenuta, che lascia pensare a un’impostazione semplice e immediata più che a un editor ricco di opzioni. Del resto l’obiettivo sembra proprio quello di offrire un’alternativa sobria alla classica immagine a pieno schermo, senza complicare la vita a chi usa la funzione ogni giorno.

Come potrebbe funzionare la Foto compatta

Sul comportamento concreto della nuova opzione non ci sono ancora certezze. Secondo l’insider, la Foto compatta potrebbe mostrare, all’arrivo di una chiamata, una versione ridotta della Card di chiamata già impostata dall’utente. Lo spazio rimanente dello schermo verrebbe riempito da uno dei quattro colori suggeriti, così da evitare l’effetto di una foto gigantesca che copre tutto il display.

Esiste però anche un’altra ipotesi, altrettanto plausibile. L’opzione potrebbe generare una sorta di card partendo dall’immagine del profilo salvata nella scheda del contatto, circondata da uno sfondo a tinta unita scelto tra le quattro tonalità predefinite. In questo caso non servirebbe nemmeno creare una card vera e propria, perché basterebbe la foto già presente in rubrica. Per avere un quadro più chiaro bisognerà aspettare una delle prossime versioni dell’app Google Telefono, quando la funzione dovrebbe risultare più completa.

Nel frattempo chi vuole installare o aggiornare Google Contatti e Google Telefono sul proprio dispositivo Android può farlo direttamente dal Google Play Store, toccando “Installa” se l’app non è presente oppure “Aggiorna” se è disponibile una versione più recente. Chi preferisce provare in anteprima le funzioni che arriveranno in futuro può iscriversi al Programma Beta di Google Telefono. Se i posti risultano esauriti, resta comunque la strada dell’installazione manuale dei relativi file APK.

Fonte: TecnoAndroid