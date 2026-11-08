HomePod mini 2 ha 2 GB di RAM: confermato anche il fornitore

Dentro HomePod mini 2 ci sono 2 GB di RAM. Il dato adesso è confermato, e conta perché Apple non lo ha mai indicato in modo ufficiale. Si conosce anche il fornitore dei moduli di memoria, cioè SK Hynix. Per chi segue da vicino l’ecosistema della casa di Cupertino non è una sorpresa clamorosa, ma è un’informazione che mancava e che aiuta a capire meglio cosa c’è sotto la scocca del piccolo altoparlante intelligente.

Il motivo per cui la notizia non spiazza nessuno è abbastanza semplice. Il cuore del dispositivo è il chip S10, lo stesso processore che anima Apple Watch Series 10, e anche sullo smartwatch la memoria di lavoro si ferma a 2 GB. Era quindi lecito aspettarsi una configurazione simile anche sul nuovo speaker, visto che i due prodotti condividono la stessa base. Una cosa però è supporre, un’altra è avere la certezza. Fino a oggi la quantità di memoria restava un’ipotesi ragionevole.

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Perché la quantità di RAM di HomePod mini 2 non compare nelle specifiche

Il punto più interessante riguarda la comunicazione di Apple. Nelle specifiche tecniche ufficiali di HomePod mini 2 la voce dedicata alla RAM semplicemente non c’è. Non è una scelta nuova per l’azienda, che su diversi prodotti preferisce parlare di prestazioni ed esperienza d’uso più che di numeri puri. Proprio per questo il dato merita di essere messo nero su bianco, perché chi vuole sapere esattamente come è fatto il proprio dispositivo non lo troverebbe altrimenti nella documentazione ufficiale.

Per chi non mastica molta tecnologia vale la pena ricordare a cosa serve questa componente. La memoria RAM è lo spazio in cui il processore tiene a portata di mano i dati e le operazioni su cui sta lavorando in quel momento. In linea generale più ce n’è, più il sistema riesce a gestire compiti diversi senza rallentare. Su un altoparlante smart il discorso è un po’ diverso rispetto a uno smartphone o a un computer, perché il carico di lavoro è più mirato. Il valore di 2 GB va letto proprio in quest’ottica, all’interno di un prodotto pensato per uno scopo preciso.

Il legame tra HomePod mini 2 e Apple Watch Series 10

La parentela con l’orologio è forse l’aspetto che racconta di più. Usare lo stesso chip S10 su due dispositivi così diversi significa che lo stesso hardware può adattarsi a impieghi lontani tra loro, dal polso al soggiorno di casa. La memoria, in questo caso, segue il processore. Su Apple Watch Series 10 la dotazione è di 2 GB e su HomePod mini 2 il quantitativo resta identico, senza aggiunte né tagli.

Anche il nome del fornitore aggiunge un tassello. Sapere che i moduli arrivano da SK Hynix permette di ricostruire con maggiore precisione la catena dei componenti che finiscono nei prodotti Apple, un’informazione che di solito interessa soprattutto agli appassionati e a chi segue il mercato dei semiconduttori. Per l’utente comune cambia poco nell’uso di tutti i giorni. Il dato serve più che altro a documentare con esattezza la scheda tecnica di HomePod mini 2, dove Apple ha scelto di non indicare la quantità di memoria, ora confermata a 2 GB.

Fonte: TecnoAndroid