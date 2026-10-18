GTA 6 ai The Game Awards 2026: ammesso per un solo giorno

GTA 6 potrà concorrere ai The Game Awards 2026, e ci riesce davvero per un soffio. La finestra di ammissibilità fissata dagli organizzatori si chiude infatti appena un giorno dopo il lancio del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, previsto per il 19 novembre. Una coincidenza di calendario che non farà esattamente piacere ai tanti altri titoli usciti quest’anno, costretti ora a misurarsi con uno dei giochi più attesi di sempre nella corsa ai premi dell’edizione condotta da Geoff Keighley.

Una data di cutoff che cambia gli equilibri

La data di cutoff scelta per la cerimonia è il 20 novembre. Il regolamento ufficiale stabilisce che possono partecipare tutti i giochi messi in commercio prima di venerdì 20 novembre 2026 alle 21:00 ora del Pacifico, che in Italia corrispondono alle 6 del mattino del 21 novembre. Il titolo di Rockstar Games rientra quindi nei termini senza alcun problema, anche se con un margine piuttosto ristretto. Basta un giorno di differenza per trasformare un possibile protagonista dell’anno successivo in un pretendente diretto ai riconoscimenti di questa stagione.

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Il dettaglio non riguarda soltanto Grand Theft Auto 6. Proprio in virtù di questa scadenza, anche il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time dovrebbe finire nella selezione, e il ritorno del classico Nintendo si candida a giocarsi i premi più importanti. Due pesi massimi pronti a contendersi la scena, insomma, in un’annata che già prima del loro arrivo appariva affollata.

Il favorito naturale per il Gioco dell’Anno

Viste le aspettative enormi che circondano il progetto, GTA 6 si presenta come un candidato forte al titolo di Gioco dell’Anno. Ma il discorso non si ferma lì. Salvo sorprese davvero clamorose, è probabile che l’opera di Rockstar venga inserita anche in diverse altre categorie, considerato lo spessore che dovrebbe avere sul fronte degli action adventure, della narrazione, della scrittura dei personaggi e non solo. La sua presenza ha quindi un peso notevole nell’economia complessiva di questa edizione dei TGA.

Selezionare i migliori giochi dell’anno non sarà comunque un compito semplice per la giuria dei The Game Awards 2026. Fino a questo momento il 2026 si è rivelato un anno particolarmente ricco, tanto che già la definizione della rosa finale di candidati per ciascuna categoria appare una questione complessa. L’ingresso in gara del colosso di Rockstar rende il quadro ancora più intricato.

Una concorrenza agguerrita

I titoli interessanti pubblicati nel corso dei mesi non mancano di certo. Basti pensare a Resident Evil Requiem, a The Blood of Dawnwalker, al nuovo capitolo di Gears of War, a Pokémon Pokopia e a Pragmata, solo per citarne alcuni. Produzioni che in un’annata diversa avrebbero potuto puntare con decisione ai riconoscimenti principali e che adesso si trovano a fare i conti con un avversario di tutt’altra caratura.

Con Grand Theft Auto 6 nel mezzo, infatti, ogni pronostico viene rimesso in discussione. La possibilità concreta è che il gioco di Rockstar Games finisca per fare da mattatore in lungo e in largo durante la serata, raccogliendo candidature in più categorie e mettendo sotto pressione anche i concorrenti più accreditati, a partire dal remake di Ocarina of Time che si prospetta come uno dei rivali principali per i premi più prestigiosi.

Fonte: TecnoAndroid