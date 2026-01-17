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Grok e Gemini: il Pentagono costruisce un ecosistema AI

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Il Pentagono integra Grok di xAI nelle sue reti, sfruttando AI multi-modello per analisi rapide e decisioni operative più efficaci.
Quando si parla di intelligenza artificiale e Difesa, il rischio è sempre quello di scivolare subito in un linguaggio freddo, fatto di acronimi e dichiarazioni ufficiali. Eppure quello che sta per succedere negli Stati Uniti è tutt’altro che astratto. Entro la fine di gennaio, Grok, l’AI sviluppata da xAI di Elon Musk, entrerà ufficialmente nelle reti del Dipartimento della Difesa americano. Non in un laboratorio sperimentale o in un progetto pilota isolato, ma direttamente nei sistemi operativi, sia quelli non classificati sia quelli riservati. A dirlo è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, presentando la mossa come un tassello centrale di una strategia di modernizzazione molto più ampia.

Grok di xAI entra nelle reti del Pentagono

Per Grok, va detto, arriva in un momento piuttosto delicato. Negli ultimi mesi il nome dell’AI di Musk è comparso più spesso nelle cronache giudiziarie che in quelle tecnologiche. Tra indagini nel Regno Unito e nell’Unione Europea per la gestione dei deepfake e dei contenuti problematici, e blocchi temporanei in Paesi come Indonesia e Malaysia, l’immagine pubblica dello strumento non è esattamente delle più tranquille. Proprio per questo, vederlo accolto all’interno del Pentagono suona quasi come una legittimazione pesante: se va bene per l’apparato militare statunitense, evidentemente qualcuno lo considera abbastanza solido e affidabile. Detto questo, non si tratta di una scelta “tutto su Grok”. Il Dipartimento della Difesa non vuole dipendere da un’unica intelligenza artificiale e sta costruendo un ecosistema fatto di più modelli che convivono e si affiancano. Accanto alla tecnologia di xAI c’è già Gemini di Google, e l’idea è proprio quella di evitare legami esclusivi. In un contesto come quello militare, dove le decisioni e le analisi hanno conseguenze enormi, la diversità degli strumenti viene vista come una forma di sicurezza in più, non come una complicazione. Secondo Hegseth, il vero salto di qualità arriverà dall’uso dei dati. Il Pentagono intende mettere a disposizione delle AI enormi quantità di informazioni operative e di intelligence, con l’obiettivo di trasformare montagne di dati grezzi in analisi rapide e utilizzabili. In altre parole, meno tempo speso a setacciare report e più tempo per prendere decisioni informate. È facile capire perché l’AI faccia gola in questo contesto: velocità, sintesi e capacità di individuare pattern sono esattamente ciò che serve quando lo scenario cambia in fretta.

AI militare tra dati massivi e sicurezza responsabile

Naturalmente, insieme all’entusiasmo arrivano anche le rassicurazioni. Hegseth ha parlato esplicitamente di “AI responsabile”, sottolineando che l’adozione di questi strumenti sarà accompagnata da controlli continui e da misure per evitare che tecnologie simili possano finire nelle mani sbagliate. Un messaggio quasi obbligato, soprattutto considerando che l’uso militare dell’AI solleva da anni interrogativi etici e strategici. Resta il fatto che l’ingresso di Grok nelle reti militari americane segna un passaggio simbolico forte. L’intelligenza artificiale non è più solo un supporto per analisi sperimentali o simulazioni lontane dalla realtà operativa. Sta diventando parte integrante delle infrastrutture di difesa. E quando succede qualcosa del genere, è difficile pensare che il resto del mondo non prenda nota.