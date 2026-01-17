Grok e Gemini: il Pentagono costruisce un ecosistema AI

28 Quando si parla di intelligenza artificiale e Difesa, il rischio è sempre quello di scivolare subito in un linguaggio freddo, fatto di acronimi e dichiarazioni ufficiali. Eppure quello che sta per succedere negli Stati Uniti è tutt’altro che astratto. Entro la fine di gennaio, Grok, l’AI sviluppata da xAI di Elon Musk, entrerà ufficialmente nelle reti del Dipartimento della Difesa americano. Non in un laboratorio sperimentale o in un progetto pilota isolato, ma direttamente nei sistemi operativi, sia quelli non classificati sia quelli riservati. A dirlo è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, presentando la mossa come un tassello centrale di una strategia di modernizzazione molto più ampia.