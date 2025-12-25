GPT-5.2-Codex: ecco cosa è in grado di fare il nuovo modello

Una novità interessante sta per arrivare per il settore dell’intelligenza artificiale. OpenAI ha lanciato GPT-5.2-Codex, la nuova evoluzione della serie GPT-5.2. La quale è pensata per supportare ingegneri del software e professionisti della cybersecurity in contesti complessi. Il modello si distingue per la capacità di gestire progetti distribuiti su repository estesi. Seguendo modifiche progressive e attività di lungo termine senza perdere coerenza. Uno dei punti di forza principali di GPT-5.2-Codex è la compattazione del contesto operativo. Ciò significa che il modello può affrontare refactoring complessi, migrazioni tecnologiche e revisioni strutturali senza disallinearsi. Riducendo gli errori che spesso emergono quando un’AI opera su basi di codice stratificate.

OpenAI presenta GPT-5.2-Codex: ecco i dettagli

Dal lato tecnico, il modello mostra miglioramenti nell’interazione con strumenti reali. Ora supporta più efficacemente ambienti Windows, oltre a Linux, e integra capacità visive avanzate per interpretare diagrammi, grafici e screenshot di interfacce. Tali funzionalità rendono GPT-5.2-Codex utile non solo per scrivere codice, ma anche per debugging e revisione.

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La sicurezza è un altro focus centrale. Le capacità avanzate di analisi consentono di individuare vulnerabilità con maggiore efficacia. Le prestazioni sono state confermate da benchmark di settore. In SWE-Bench Pro, simulando attività reali su repository complessi, il modello supera GPT-5.2 in accuratezza e affidabilità. Miglioramenti analoghi emergono in Terminal-Bench 2.0, pensato per valutare agenti AI in ambienti terminali autentici, tra compilazioni e configurazioni complesse.

La distribuzione del modello è graduale e controllata. Attualmente è disponibile tramite Codex CLI, estensioni per IDE, servizi cloud e strumenti di revisione del codice per utenti ChatGPT a pagamento. L’accesso tramite API per sviluppatori esterni arriverà in un secondo momento. Inoltre, è attivo un programma di accesso limitato alla cyberdifesa, riservato a professionisti verificati e organizzazioni autorizzate. GPT-5.2-Codex rappresenta un passo avanti concreto nell’uso dell’intelligenza artificiale per la gestione del software e la sicurezza informatica. Ciò grazie alla presenza di strumenti avanzati e controllo graduale sulle operazioni critiche.