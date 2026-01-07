Govee al CES 2026: nuove luci smart sempre più intelligenti

Al CES 2026 Govee amplia il proprio catalogo di illuminazione smart annunciando tre nuovi dispositivi pensati per ambienti domestici moderni e interconnessi. Floor Lamp 3, Ceiling Light Ultra e Sky Ceiling Light condividono una piattaforma tecnologica comune, basata su LuminBlend+, AI Lighting Bot 2.0 e DaySync, soluzioni sviluppate per migliorare la qualità della luce e l’esperienza d’uso quotidiana. A completare il quadro arriva la compatibilità con Samsung SmartThings, che consente una gestione centralizzata dell’illuminazione all’interno della smart home, riducendo la frammentazione tra dispositivi e applicazioni. L’illuminazione viene così trattata come elemento dinamico, capace di adattarsi al contesto, alle abitudini e al ritmo naturale della giornata, senza interventi manuali continui.

Floor Lamp 3 tra precisione cromatica e intelligenza adattiva

La nuova Govee Floor Lamp 3 introduce un sistema di illuminazione da terra progettato per offrire un controllo estremamente accurato della resa luminosa. Grazie alla tecnologia LuminBlend+, la temperatura colore copre un intervallo esteso da 1000K a 10000K, permettendo il passaggio fluido da tonalità calde e soffuse a una luce simile a quella diurna. L’integrazione di AI Lighting Bot 2.0 consente alla lampada di apprendere nel tempo le preferenze dell’utente, ottimizzando automaticamente scene e intensità luminosa. A questo si affianca DaySync, il sistema di illuminazione circadiana che regola colore e luminosità seguendo l’andamento naturale della giornata, contribuendo a un’atmosfera coerente con i ritmi biologici. Il risultato è una lampada capace di adattarsi allo spazio abitativo con continuità e discrezione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il soffitto diventa superficie luminosa interattiva

Con Ceiling Light Ultra, Govee sposta l’attenzione verso il soffitto, trasformandolo in una superficie espressiva. La plafoniera utilizza 616 pixel LED indipendenti, gestiti singolarmente per creare pattern, animazioni ed effetti dinamici generati in tempo reale dall’intelligenza artificiale. L’approccio creativo si distingue dalle soluzioni tradizionali, offrendo un’illuminazione che varia costantemente in base all’ambiente e alle impostazioni scelte. Diversa l’impostazione della Sky Ceiling Light, pensata per stanze prive di finestre o spazi chiusi. Qui entrano in gioco LED personalizzati e avanzate tecnologie di gradiente, capaci di simulare il cielo sereno e le transizioni morbide della luce solare. L’effetto finale restituisce una percezione luminosa più naturale e rilassante rispetto alle classiche plafoniere, ampliando il ruolo della luce come elemento di benessere.