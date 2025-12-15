Google Year in Search mostra i trend più cercati nel 2025

Il 2025 si chiude con il consueto bilancio digitale di Google, che quest’anno propone un video capace di condensare in pochi minuti le ricerche più effettuate. Diversamente dalle tradizionali classifiche settoriali, il filmato si concentra su un’esperienza visiva e sonora, trasformando i dati in una narrazione. Il video è caratterizzato da un ritmo serrato, dove ogni immagine e ogni suono contribuiscono a restituire il clima dell’anno. La colonna sonora accompagna tale successione di eventi con una progressione studiata. Dall’energia di Crazy Train di Ozzy Osbourne alle atmosfere di Abracadabra di Lady Gaga, fino a Golden dalla colonna sonora di KPop Demon Hunters.

Google pubblica il video con il “Year in Search 2025”

Lo sport ha trovato ampio spazio nel montaggio. Con riferimenti al tennis con la rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. E alle trattative di mercato legate a Luka Dončić. Anche la Formula 1, il cricket e il calcio sono rappresentati. Non mancano temi più complessi, come le ricerche sulla tecnologia emergente, che spaziano dall’intelligenza artificiale alle novità della guida autonoma.

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Tra i fenomeni più evidenti c’è il successo del citato KPop Demon Hunters. Film d’animazione che ha catturato l’interesse dei social media e generato ampio dibattito. Seguono i Labubu che sono diventati simbolo di collezionismo. Tra gli eventi di portata internazionale spiccano l’elezione del primo papa statunitense, che ha dominato le conversazioni per diversi giorni. A cui si aggiunge lo spettacolo Wizard of Oz al Las Vegas Sphere. Acclamato per scenografie e innovazione. Gli elementi presenti nel video sottolineano come l’azienda riesca a combinare intrattenimento, notizie e fenomeni culturali.

Con tale produzione, Year in Search 2025 presentato da Google conferma il suo ruolo non solo come strumento di raccolta dati, ma anche come specchio delle emozioni, dei trend e delle curiosità che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso. Offrendo così un ritratto completo di ciò che ha catturato l’attenzione del mondo nel 2025.