Home » News » Google Workspace Studio trasforma la produttività aziendale
News

Google Workspace Studio trasforma la produttività aziendale

Google Workspace Studio basato su Gemini 3 rende Gmail, Drive e Chat più intelligenti, autonomi e semplici da automatizzare.

scritto da Manuela Poidomani 0 commenti 1 Minuti lettura
Immagine di uno schermo di laptop con task su questa piattaforma di creazione di attività, evidenziando funzionalità digitali di produttività.

Google ha reso disponibile in forma stabile Workspace Studio, una piattaforma di automazione pensata per aziende e scuole. Il tool era noto in precedenza come Workspace Flows ed è stato mostrato in anteprima durante l’I/O 2024. Workspace Studio sfrutta Gemini 3, consentendo alle applicazioni Workspace di operare in modo autonomo e intelligente. Le azioni non richiedono più regole rigide. L’AI comprende il contesto, analizza l’intento e prende decisioni in autonomia. La piattaforma si integra con Gmail, Drive, Chat e altre app della suite, accessibile tramite un pulsante dedicato. Questo approccio promette di rendere le automazioni più immediate e flessibili, anche per chi non ha competenze tecniche. Google definisce l’obiettivo come la “democratizzazione” dell’automazione interna, permettendo a qualsiasi utente di creare flussi personalizzati in pochi minuti.

Google Workspace Studio viene integrato con altre piattaforme: Asana, Jira, Mailchimp e Salesforce

Workspace Studio utilizza agenti AI composti da tre elementi fondamentali. Gli Starter attivano l’automazione in base a eventi o condizioni specifiche, come la ricezione di un’email o un orario programmato. Gli Step definiscono le azioni che l’agente deve compiere, ad esempio redigere una risposta, estrarre dati da documenti o aggiungere note ai file condivisi. Infine, le Variable permettono agli agenti di utilizzare informazioni dinamiche, come il testo generato da Gemini o i dati provenienti da messaggi ricevuti, per prendere decisioni più mirate. Questa struttura consente di realizzare flussi complessi con logica adattiva, senza la necessità di scrivere codice o configurare manualmente scenari complessi.

In aggiunta, Workspace Studio si integra con piattaforme esterne come Asana, Jira, Mailchimp e Salesforce. L’obiettivo è rendere le automazioni ancora più efficaci e applicabili a ecosistemi aziendali già esistenti, facilitando il collegamento tra dati e processi. Google ha confermato che il nuovo strumento sarà disponibile nelle prossime settimane per tutti gli utenti Workspace con abbonamenti Business Starter, Standard e Plus, Enterprise Starter, Standard e Plus, Education Fundamentals, Standard e Plus. E le versioni Google AI Pro for Education e AI Ultra for Business.