Google Workspace Studio trasforma la produttività aziendale

Google ha reso disponibile in forma stabile Workspace Studio, una piattaforma di automazione pensata per aziende e scuole. Il tool era noto in precedenza come Workspace Flows ed è stato mostrato in anteprima durante l’I/O 2024. Workspace Studio sfrutta Gemini 3, consentendo alle applicazioni Workspace di operare in modo autonomo e intelligente. Le azioni non richiedono più regole rigide. L’AI comprende il contesto, analizza l’intento e prende decisioni in autonomia. La piattaforma si integra con Gmail, Drive, Chat e altre app della suite, accessibile tramite un pulsante dedicato. Questo approccio promette di rendere le automazioni più immediate e flessibili, anche per chi non ha competenze tecniche. Google definisce l’obiettivo come la “democratizzazione” dell’automazione interna, permettendo a qualsiasi utente di creare flussi personalizzati in pochi minuti.

Google Workspace Studio viene integrato con altre piattaforme: Asana, Jira, Mailchimp e Salesforce

Workspace Studio utilizza agenti AI composti da tre elementi fondamentali. Gli Starter attivano l’automazione in base a eventi o condizioni specifiche, come la ricezione di un’email o un orario programmato. Gli Step definiscono le azioni che l’agente deve compiere, ad esempio redigere una risposta, estrarre dati da documenti o aggiungere note ai file condivisi. Infine, le Variable permettono agli agenti di utilizzare informazioni dinamiche, come il testo generato da Gemini o i dati provenienti da messaggi ricevuti, per prendere decisioni più mirate. Questa struttura consente di realizzare flussi complessi con logica adattiva, senza la necessità di scrivere codice o configurare manualmente scenari complessi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

In aggiunta, Workspace Studio si integra con piattaforme esterne come Asana, Jira, Mailchimp e Salesforce. L’obiettivo è rendere le automazioni ancora più efficaci e applicabili a ecosistemi aziendali già esistenti, facilitando il collegamento tra dati e processi. Google ha confermato che il nuovo strumento sarà disponibile nelle prossime settimane per tutti gli utenti Workspace con abbonamenti Business Starter, Standard e Plus, Enterprise Starter, Standard e Plus, Education Fundamentals, Standard e Plus. E le versioni Google AI Pro for Education e AI Ultra for Business.