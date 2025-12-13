Google Wallet: notifica vicinanza e check-in voli arrivano per tutti

Come ben sapete, Google da sempre si impegna a mantenere tutte le proprie applicazioni aggiornate e al passo coi tempi con funzionalità utili per ogni contesto, un’applicazione che spesso ha ricevuto cambiamenti molto utili e il portafogli proprietario di Google, parliamo ovviamente di Wallet che sta godendo di un profondo miglioramento e una migliorata integrazione con le varie piattaforme con cui collabora, oggi per l’appunto vi parliamo dell’attivazione da parte di Google delle Nearby notifications.

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Carte d’imbarco, ma molto di più

Nello specifico, questo cambiamento riguarderà tutte le carte di imbarco che vengono salvate e sincronizzate all’interno del portafogli digitale, consentendo all’applicazione di accedere alla posizione esatta del dispositivo e ovviamente attivando la rispettiva funzionalità per quanto riguarda la carta d’imbarco desiderata, Google ci fornirà delle notifiche in tempo reale sullo stato di ciò che riguarda per l’appunto questa carta d’imbarco, ad esempio la vicinanza all’aeroporto in caso di volo in imminente oppure l’apertura dei check-in il tutto probabilmente tramite un’integrazione anche con Gmail, questo servirà all’utente da promemoria per quanto riguarda la gestione delle proprie carte di imbarco in modo da garantire un perfetto utilizzo delle stesse.

Come già detto, la funzionalità andrà attivata singolarmente per ogni singola carta d’imbarco ma sarà assolutamente dipendente dall’attivazione e concessione della posizione in tempo reale all’applicazione del portafogli di Google, dopodiché il tutto funzionerà senza nessun tipo di problema e tra l’altro aiuterà l’utente anche nella gestione delle proprie carte, dal momento che verranno fornite indicazioni anche sul voler o meno procedere al check-in se quest’ultime è disponibile online.

Ovviamente per godere di tutti questi aggiornamenti e tutte le migliorie assoda Ete è necessario mantenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione disponibile anche nel caso si tratti di aggiornamenti via server, di conseguenza se volete usufruire di questa nuova funzionalità, assicuratevi che anche la vostra applicazione sia aggiornata all’ultima versione disponibile nel Play Store.