Google TV Streamer 4K al minimo storico su Amazon: sconto del 25%

Trasformare il salotto in una piccola sala cinema senza svuotare il portafoglio è diventato più semplice grazie a una promozione che vale la pena segnalare. Google TV Streamer 4K, il dispositivo di punta che la casa di Mountain View ha portato sul mercato verso fine settembre 2024, scende infatti al prezzo più basso mai visto su Amazon. Si parla di un taglio del 25 per cento, una di quelle occasioni che capitano di rado su un prodotto così recente e così completo dal punto di vista tecnico.

Un hub multimediale, altro che semplice dongle

Chiamarlo dongle sarebbe riduttivo. Google TV Streamer 4K è pensato come un vero centro di intrattenimento, con un chipset potenziato che lavora insieme a 4 GB di RAM. Tradotto in pratica significa navigazione tra le app sempre scattante e riproduzione dei contenuti senza incertezze, anche quando si caricano file pesanti in 4K. C’è poi la questione dello spazio, spesso trascurata su questo tipo di apparecchi. Qui i 32 GB di memoria interna mettono fine al problema, lasciando spazio in abbondanza per Netflix, YouTube e tutti gli altri servizi senza dover fare continue rinunce.

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Sul versante video il supporto è davvero completo. Il dispositivo arriva fino al 4K Ultra HD e gestisce tutti i principali standard HDR, dall’HDR10 all’HDR10+, passando per l’HLG e il Dolby Vision. Il risultato, sempre che il televisore sia all’altezza, sono immagini ricche di dettaglio, colori vividi e un contrasto notevole. Anche l’audio non è lasciato indietro, con il supporto a Dolby Digital, Dolby Digital Plus e soprattutto Dolby Atmos, che regala quel suono tridimensionale capace di mettere chi guarda al centro della scena.

Non manca l’integrazione con Google Assistant, che permette di gestire la riproduzione, cercare film e serie e tenere sotto controllo i dispositivi della smart home semplicemente con la voce. Un’interfaccia immediata, adatta anche a chi non ama smanettare troppo. Riassumendo le specifiche più importanti: risoluzione fino a 4K Ultra HD, supporto HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision, audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos, 4 GB di RAM e 32 GB di storage interno.

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Lo sconto su Amazon che fa la differenza

Ed eccoci al punto che interessa di più, ossia il prezzo. In questo momento Google TV Streamer 4K è proposto su Amazon a 89 euro, contro i 119 euro di listino. Lo sconto netto è del 25 per cento, che si traduce in 30 euro risparmiati senza troppi giri di parole. Trovare un’offerta del genere su un prodotto tanto recente e con specifiche di fascia alta non capita spesso.

La promozione riguarda il modello standard, venduto e spedito direttamente da Amazon, il che vuol dire assistenza affidabile e consegne rapide. Niente codici da inserire, il prezzo scontato è già applicato sulla pagina del prodotto. Come succede di solito con queste cose, le scorte e il tempo potrebbero giocare contro, quindi chi stava aspettando il momento buono per rinnovare il proprio impianto di intrattenimento ha trovato l’offerta giusta. Un dispositivo potente, completo e pronto per il futuro a una cifra che, sinceramente, fa gola.