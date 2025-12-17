Google Traduttore: in arrivo scorciatoie e notifiche nuove

Come ben sapete, Google si occupa da sempre di mantenere le proprie applicazioni aggiornate e al passo coi tempi con funzionalità pensate ovviamente per rendere l’esperienza d’uso quanto più fluida e accattivante possibile, tutte le applicazioni vengono aggiornate costantemente ricevendo queste migliorie, oggi vi parliamo di una che paradossalmente spesso cade nel dimenticatoio, ma alla fine riceve qualche novità nel corso del tempo, l’applicazione sotto la lente di ingrandimento di oggi è Google traduttore.

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Alcune novità sulle scorciatoie e le notifiche

Nonostante l’applicazione sia forse una tra quelle meno aggiornate per quanto riguarda le funzionalità offerte all’utente oggi vi possiamo parlare di alcuni cambiamenti che arrivano grazie all’arrivo della build 9.29.42.841653956.12 di Google Traduttore per Android, queste novità ricordiamo infatti sono per l’applicazione e non per la piattaforma disponibile a livello web.

Partiamo innanzitutto con le scorciatoie, per chi non lo sapesse queste ultime vengono visualizzate quando effettuiamo un lungo tap sull’icona dell’applicazione, prima Google traduttore non offriva scorciatoie mentre ora ne offre tre distinte, una per avviare una traduzione tramite fotocamera, una per avviare una traduzione indiretta, mentre l’altra per esercitarsi con una lingua.

Proprio quest’ultima novità introduce poi la seconda novità di questo update, adesso quando ci esercitiamo con una lingua Google invierà all’utente una serie di notifiche personalizzate in merito alle esercitazioni da svolgere nel corso della giornata, nello specifico, parliamo di promemoria per esercitarsi, le novità introdotte dagli sviluppatori e il riepilogo settimanale dei propri progressi.

Le novità sono in fase di rilascio ovviamente per tutti gli utenti e arriveranno gradualmente su tutte le applicazioni, per essere sicuri di ricevere le nuove funzionalità. L’unica cosa a cui dovrete prestare attenzione è quella di tenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione disponibile, vi basterà controllare all’interno del Play Store e nel caso effettuare l’aggiornamento, una volta fatto l’unica cosa che rimane da fare e aspettare che anche la vostra riceva le nuove funzionalità appena descritte.