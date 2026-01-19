Google potrebbe aver appena mostrato una delle direzioni più interessanti per il futuro degli smartphone pieghevoli. Il colosso di Mountain View ha infatti depositato un nuovo brevetto negli Stati Uniti che descrive un sistema di batteria radicalmente diverso da quello oggi utilizzato nei dispositivi premium, con un’attenzione particolare a sicurezza, riparabilità e compatibilità con i design ultrasottili.

Secondo quanto emerge dalla documentazione, il progetto potrebbe essere pensato anche per un futuro Pixel 11 Pro Fold, suggerendo che Google stia già ragionando su come superare uno dei limiti strutturali più critici degli smartphone moderni: le batterie incollate e difficili da sostituire.

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Una batteria rimovibile, ma non “vecchio stile”

L’idea alla base del brevetto è tanto semplice quanto ambiziosa. Invece di incollare direttamente la batteria al telaio, come avviene oggi nella quasi totalità degli smartphone, Google immagina un modulo batteria inserito all’interno di una struttura metallica dedicata. Questa struttura permetterebbe alla batteria di restare stabile, protetta e sicura anche durante le sollecitazioni tipiche dei dispositivi pieghevoli.

Il punto chiave è che la batteria potrebbe essere rimossa o sostituita con maggiore facilità, senza però rinunciare ai requisiti fondamentali dei dispositivi di fascia alta: spessore ridotto, resistenza ad acqua e polvere, ricarica wireless e design sigillato. Non si parla quindi di batterie estraibili “a mano”, ma di una soluzione più intelligente pensata per facilitare interventi di assistenza e riparazione.

Pensata per i pieghevoli (e non solo)

Uno degli aspetti più interessanti del brevetto riguarda la compatibilità con i dispositivi foldable. Il modulo batteria descritto da Google sarebbe progettato per mantenere stabilità elettrica e meccanica anche quando il dispositivo viene piegato, aperto o chiuso ripetutamente. Un dettaglio tutt’altro che secondario, considerando che proprio le batterie sono tra i componenti più stressati nei telefoni pieghevoli.

Dai diagrammi emerge inoltre che questa soluzione non sarebbe limitata agli smartphone. Google cita esplicitamente la possibilità di applicare lo stesso principio a tablet, notebook, dispositivi indossabili e altri device elettronici, segno che l’azienda sta esplorando un’architettura energetica trasversale per il proprio ecosistema.

Riparazioni più semplici e costi più bassi

Se trasformata in un prodotto reale, una batteria di questo tipo potrebbe avere un impatto concreto anche sul fronte delle riparazioni. La sostituzione della batteria, oggi spesso costosa e complessa, diventerebbe più rapida e meno invasiva, con potenziali benefici per utenti, centri assistenza e sostenibilità ambientale.

Resta comunque chiaro che l’intervento richiederebbe personale specializzato: il modulo rimarrebbe bloccato all’interno del dispositivo e non accessibile direttamente all’utente finale. Tuttavia, si tratterebbe di un deciso passo avanti rispetto all’attuale scenario.