Su ChatGPT la dettatura vocale cambia volto e lo fa intervenendo proprio sui due aspetti che finora pesavano di più a chi preferisce parlare anziché digitare. Con l’ultimo aggiornamento le parole compaiono sullo schermo nel momento stesso in cui vengono pronunciate e scompare il limite di 10 minuti per ogni sessione. Sulla carta sembra una modifica piccola, ma nell’uso di tutti i giorni sposta parecchio l’esperienza con l’app.

Fino a oggi chi si affidava alla voce per scrivere doveva accettare un passaggio piuttosto scomodo. Si parlava, si attendeva che l’applicazione completasse la trascrizione e solo alla fine si poteva leggere il risultato. Un’attesa che poteva risultare davvero frustrante, soprattutto quando il messaggio era lungo e serviva controllare che il testo fosse stato riportato in modo corretto. OpenAI ha scelto di affrontare entrambi i problemi con un solo intervento, ripensando il modo in cui funziona la dettatura all’interno dell’app.

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Cosa cambia con Live Dictation

La novità porta il nome di Live Dictation e introduce due cambiamenti importanti. Il primo riguarda la velocità con cui il testo si materializza: le frasi appaiono in tempo reale mentre si parla, senza più bisogno di arrivare alla fine del messaggio per vedere cosa è stato trascritto. Il secondo tocca invece la durata, perché viene eliminato il tetto dei dieci minuti che finora obbligava a interrompere e spezzare in più parti le dettature più corpose.

La conferma è arrivata direttamente da OpenAI, che attraverso X ha annunciato sia la nuova modalità di trascrizione in streaming sia la rimozione del vincolo temporale. Per presentare la funzione l’azienda ha diffuso anche un breve video, che mostra il nuovo comportamento della dettatura su ChatGPT e il modo in cui le parole scorrono sullo schermo man mano che l’utente parla.

Una dettatura continua, senza pause forzate

Nella pratica la dettatura smette di essere un processo diviso in due fasi distinte, quella in cui si parla e quella in cui si aspetta per poi leggere, e diventa un flusso continuo. Le parole prendono forma via via che vengono dette, esattamente come succede già con la trascrizione vocale di WhatsApp in italiano o con altri strumenti simili. Un comportamento ormai familiare per molti, che ora arriva anche sull’assistente di OpenAI.

La scomparsa del limite di 10 minuti pesa soprattutto su chi usa la voce per testi lunghi. Prima, superata quella soglia, bisognava fermarsi e ricominciare con una nuova sessione, frammentando il ragionamento in più blocchi. Adesso la dettatura può proseguire senza quella barriera, e il risultato resta visibile passo dopo passo durante tutta la sessione.

Per chi sfrutta ChatGPT per comporre messaggi lunghi, prendere appunti o semplicemente evitare la tastiera, l’aggiornamento introduce un miglioramento che si percepisce fin dal primo utilizzo. Vedere il testo comparire durante la dettatura permette di seguire il discorso mentre lo si costruisce, e l’assenza di un tempo massimo consente di andare avanti finché serve, senza dover spezzare il lavoro a metà.

Fonte: TecnoAndroid