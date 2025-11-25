Google: Sans Flex ora è libero per tutti

Non è certamente una novità vedere Google collaborare con la comunità di sviluppatori che ruota attorno a Android e in generale ai propri software, il punto di forza dell’azienda infatti è sicuramente la natura spesso open source dei suoi software che consentono uno sviluppo da parte di terzi decisamente ampio e variegato, dinamica che contribuisce a migliorare così tutti i prodotti di Google.

Restando sulla scia di quanto detto sopra Google ha fatto un ulteriore passo in avanti verso gli sviluppatori, liberalizzando completamente la licenza per il suo nuovo font utilizzato soprattutto all’interno del Material 3 Expressive e in generale di tantissimi prodotti della società, stiamo parlando del font Google Sans Flex, il quale ora potrà essere utilizzato liberamente da qualunque sviluppatore lo desideri senza nessun tipo di restrizione.

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Un design unico

Il font in questione, disponibile sull’omonima piattaforma Google font può essere utilizzato come comodamente da chiunque e scaricato senza nessun tipo di problema, quest’ultimo secondo Google darà un enorme contributo allo sviluppo di nuovi software dal momento che tutti gli sviluppatori interessati potranno godere di caratteristiche uniche, il font vanta infatti una particolarità mai vista prima, le lettere sono infatti in grado di adattarsi autonomamente alle varie dimensioni modificando le proprie, tutto questo consente dunque di ottenere ottimi risultati sia con testi di grandi dimensioni sia con testi di piccole dimensioni.

Nello specifico, il font è attualmente disponibile sotto Open Font License il quale offre caratteristiche assolutamente ottime dal momento che consente un utilizzo commerciale, la modifica e la distribuzione, eliminando di fatto numerose restrizioni che normalmente sono presenti quando si utilizzano font di proprietà, non rimane dunque che attendere per assistere all’arrivo dei primi software che sfruttano questo font in modo importante, emblema dell’ennesimo contributo che Google ha voluto dare alla propria comunità di sviluppatori che sicuramente coglierà l’occasione al balzo.