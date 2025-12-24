Google rilascia un secondo update di dicembre 2025 per Pixel: patch mirata e rollout selettivo

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Dicembre si chiude con un bis inatteso per i dispositivi Pixel. A distanza di due settimane dal rollout dell’aggiornamento principale — quello che aveva introdotto Android 16 QPR2 e le patch di sicurezza del mese — Google ha avviato la distribuzione di una seconda patch correttiva, pensata per sistemare alcuni problemi urgenti emersi dopo l’update del 2 dicembre.

Non tutti i modelli la stanno ricevendo: esattamente come accaduto a ottobre, il rollout riguarda solo una parte della lineup Pixel.

Un aggiornamento piccolo nelle dimensioni, ma importante nei contenuti

Il nuovo update pesa appena 25 MB su Pixel 10 Pro XL, ma il valore non sta certo nel peso. La nuova build, identificata come BP4A.251205.006.A4, sostituisce quella rilasciata il 2 dicembre senza modificare il livello delle patch di sicurezza, che rimangono aggiornate a dicembre 2025. Google non ha pubblicato un changelog completo, come spesso accade per le patch “silenziose”, ma il messaggio che compare nella schermata di installazione è chiaro: “Questo aggiornamento risolve bug critici e migliora le prestazioni e la stabilità del dispositivo.” A chiarire meglio la natura degli interventi è Verizon, che nel proprio portale di supporto elenca tre problemi principali risolti dall’update:

Consumi anomali della batteria su più modelli dopo il passaggio ad Android 16 QPR2.

Problemi al touchscreen, con tocchi mancati o non registrati in modo corretto (critici soprattutto su Pixel 10).

Impossibilità di accedere ai contenuti memorizzati localmente, come foto offline, mappe o file nella cache, per gli utenti aggiornati direttamente da Android 14 o versioni precedenti.

Tre bug diversi, ma tutti particolarmente impattanti nella quotidianità: non stupisce che Google abbia scelto di intervenire rapidamente.

Quali Pixel ricevono il secondo aggiornamento di dicembre

Il rollout non è esteso a tutti i dispositivi supportati. L’aggiornamento è stato avvistato infatti solo sulle serie Pixel 8, Pixel 9 e Pixel 10, includendo modelli “a” e Fold. Modelli aggiornati:

Pixel 8 / 8 Pro / 8a

Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a

Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL / 10 Pro Fold

Modelli esclusi (restano fermi all’update del 2 dicembre):

Pixel 6 / 6 Pro / 6a

Pixel 7 / 7 Pro / 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

La scelta riflette probabilmente due fattori:

i bug corretti riguardano soprattutto il comportamento dei modelli più recenti con Android 16;

Google sta concentrando gli sforzi sulla linea Pixel 8 e successive, ormai al centro della sua roadmap software.

Come installare il nuovo aggiornamento

Il rollout è già attivo via OTA, seppure con una distribuzione graduale. Per verificare la disponibilità: Impostazioni → Sistema → Aggiornamento di sistema → Cerca aggiornamenti. Se non compare subito, nessun allarme: il completamento del rollout può richiedere qualche ora o un paio di giorni. Gli utenti più esperti che non desiderano attendere possono comunque procedere con l’installazione manuale tramite: