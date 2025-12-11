Google prepara la sua alternativa ad Apple NameDrop: primi dettagli sul funzionamento

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Google sta sviluppando una nuova funzione per Android che ricorda da vicino NameDrop, introdotta da Apple nel 2023 per condividere rapidamente le informazioni di contatto avvicinando due iPhone. La novità è ancora in fase di lavorazione, ma grazie al lavoro di Android Authority è possibile farsi un’idea abbastanza chiara di come apparirà e di ciò che Google sta costruendo.

La funzione è indicata con nomi provvisori come Gesture Exchange e Contact Exchange, senza una denominazione definitiva. Alcuni riferimenti sono stati trovati nella versione Beta dei Google Play Services (v25.49.31), che i ricercatori hanno modificato per attivare un’anteprima molto preliminare dell’interfaccia. L’animazione che simula lo scambio dei contatti è visibile, ma non esiste ancora alcun trasferimento reale di dati. Visti i progressi attuali, è difficile immaginare un debutto prima del 2026.

Come dovrebbe funzionare lo scambio dei contatti

Sul piano tecnico, l’operazione dovrebbe basarsi sull’NFC per stabilire il primo contatto tra i due dispositivi. Questo dettaglio introduce una variabile che non riguarda il mondo iPhone: la posizione dell’antenna NFC non è uniforme tra gli smartphone Android. Alcuni modelli la collocano al centro, altri più in alto, altri ancora in zone meno prevedibili. Questo potrebbe rendere necessario muovere i dispositivi finché non avviene l’“handshake”.

Resta comunque un processo molto rapido, paragonabile a quello già utilizzato per pagamenti tramite smartphone, e ormai la maggior parte degli utenti conosce bene l’area in cui si trova la propria antenna NFC. Una volta stabilito il contatto iniziale, il telefono dovrebbe mostrare una schermata dedicata con il profilo da condividere e una transizione visiva che indica l’avvenuto scambio.

La questione della compatibilità tra Android e iPhone

Un punto particolarmente interessante riguarda l’eventuale supporto cross-platform. Apple ha integrato NameDrop dentro AirDrop, offrendo un’esperienza fluida tra i suoi dispositivi. Google potrebbe tentare di replicare qualcosa di simile, e in teoria l’uso dell’NFC lascerebbe aperta la porta alla condivisione anche tra iPhone e Android. Resta però un’ipotesi, perché al momento non c’è alcuna conferma tecnica o strategica.

Per ora ci si limita a osservare i primi passi di una funzione che mira a modernizzare la condivisione dei contatti su Android. Quando arriverà nella versione stabile del sistema operativo, sarà già un passo avanti significativo.