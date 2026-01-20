Google Pixel Watch: arriva una funzione che si ispira ad Apple?

Sembra che Google è sempre più concentrata nel rifinire l’esperienza offerta dai Pixel Watch. Ciò cercando di colmare quelle piccole, ma importanti, differenze che li separano dagli smartwatch sul mercato. A tal proposito, sta per emergere una funzione che molti utenti aspettano da tempo. Sono emersi, infatti, nuovi indizi che suggeriscono che Google sta lavorando a una funzionalità capace di avvicinare i Pixel Watch a ciò che Apple e Samsung propongono già sui loro dispositivi. Si tratta di una funzione semplice, ma utile nella vita di tutti i giorni: la possibilità di ricevere un avviso quando lo smartphone associato viene lasciato indietro. Sugli Apple Watch tale tipo di notifica è ormai una presenza consolidata e rappresenta una vera rete di sicurezza. Anche Samsung ha seguito questa tale con i Galaxy Watch, purché abbinati a uno smartphone della stessa famiglia. I Pixel Watch, invece, finora sono rimasti privi di un meccanismo simile.

Google: nuova funzione per i suoi Pixel Watch

A far luce sulla questione ci ha pensato AssembleDebug, noto per individuare funzioni inedite all’interno del codice delle app di sistema. In tal caso, ha scovato diversi riferimenti a una funzione denominata “Notify when left behind”, che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Le stringhe individuate non solo confermano l’esistenza della funzione, ma iniziano anche a delinearne il funzionamento.

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Perché il sistema possa operare correttamente, sarà necessario che smartphone e smartwatch abbiano il Bluetooth attivo. Non solo: il Pixel Watch dovrà essere indossato al polso e risultare sbloccato. Un requisito che sembra pensato per evitare attivazioni accidentali e garantire un minimo di sicurezza aggiuntiva. Il codice fa, inoltre riferimento a messaggi di errore e avvisi in caso di problemi durante l’attivazione, segno che Google sta già lavorando anche sugli aspetti più pratici dell’esperienza utente.

Non mancano poi indicazioni che fanno pensare a una disponibilità limitata. Alcuni messaggi suggeriscono che la funzione potrebbe richiedere un aggiornamento software o essere riservata solo a determinati modelli.

Stando a quanto scoperto, le notifiche non entreranno in funzione quando l’utente si trova in luoghi considerati affidabili, come la propria abitazione, mentre verranno attivate in contesti diversi. Al momento, tale funzione per i Pixel Watch non è ancora disponibile né attivabile. Un dettaglio che suggerisce come il debutto sia ancora lontano.