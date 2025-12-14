Google Pixel Watch 4: lo sconto AMAZON è di 120 euro

Un risparmio nettamente superiore al normale vi attende in questi giorni su Amazon per l’acquisto di Google Pixel Watch 4, dispositivo che offre una spesa finale da sostenere decisamente più bassa del normale, appoggiando l’utente verso un prodotto che nasce per soddisfare ogni esigenze e evenienza, senza rinunce particolari alla qualità e alle prestazioni generali.

Nell’avvicinarsi alla variante di cui vi parliamo oggi è bene sapere che la diagonale è di 45 millimetri, il che significa essere perfetta per polsi grandi o maschili, essendo comunque la più grande tra quelle attualmente disponibili in commercio. La scocca, realizzata in alluminio nero opaco (ma potete scegliere anche tra altri due colori), presenta un quadrante circolare caratterizzato più che altro da una curvatura pronunciata sui bordi, atta a creare una sorta di uniformità con la parte posteriore, così da offrire un design molto più slanciato e adatto a tutti (anche se siamo consapevoli che potrebbe non piacere a tutti).

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Il sistema di controllo si affida, oltre al touchscreen, anche all’unica ghiera circolare posta sul lato destro e al tasto fisico sito appena sopra. In confezione, almeno per la variante in oggetto, è possibile trovare un cinturino realizzato in silicone, di colorazione nera, davvero molto piacevole al tatto e alla vista.

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Google Pixel Watch 4: che offerta oggi su Amazon

Un rapporto qualità/prezzo così favorevole difficilmente lo avevamo visto e apprezzato in passato, Google Pixel Watch 4 può essere vostro con un investimento finale di 329 euro, approfittando in questo modo di una spesa tutt’altro che elevata, e soprattutto della tecnologia e qualità del prodotto in questione. Se volete ordinarlo, collegatevi subito qui.

Tutti gli utenti interessati devono sapere, come vi abbiamo anticipato nel corso dell’articolo, che le tre colorazioni disponibili sono tutte in vendita allo stesso prezzo.