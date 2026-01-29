Google Pixel: risolto ufficialmente il bug del tasto vivavoce lento

Negli ultimi mesi del 2025, diversi utenti Google Pixel avevano segnalato un comportamento anomalo dell’app Telefono, in particolare legato al tasto del vivavoce. La pressione del pulsante risultava spesso lenta o poco reattiva, con un ritardo evidente tra il tocco sullo schermo e l’attivazione della funzione durante una chiamata. Un problema fastidioso, emerso con forza anche nelle discussioni online, che aveva alimentato parecchia frustrazione.

Oggi la situazione sembra essere cambiata, almeno in alcuni casi. Non ci sono comunicazioni ufficiali né conferme pubbliche, ma un’esperienza diretta suggerisce che qualcosa si sia mosso.

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Un problema noto, ma mai riconosciuto davvero

Il malfunzionamento del tasto vivavoce era stato segnalato a più riprese tra novembre e gennaio, anche su modelli recenti come Pixel 10 Pro. In quel periodo, il bug si manifestava in modo costante: il pulsante rispondeva con ritardo oppure richiedeva più tocchi prima di attivarsi.

Google, a novembre, aveva chiuso le segnalazioni senza fornire soluzioni concrete, lasciando intendere che non ci fossero elementi sufficienti per procedere con un intervento mirato. Da quel momento, il silenzio.

Il vivavoce torna reattivo

Negli ultimi giorni, però, è stato notato un cambiamento netto. Sul dispositivo interessato, il tasto del vivavoce è tornato a essere reattivo, con un comportamento immediato e coerente, simile a quello atteso fin dal primo utilizzo. Il dettaglio interessante è che non è stato installato alcun aggiornamento di sistema evidente legato a questa correzione.

Per prudenza, sono stati effettuati aggiornamenti delle app, riavvii e alcuni giorni di utilizzo continuativo, per verificare che non si trattasse di un caso isolato o temporaneo. Il risultato è rimasto stabile: il problema non si è più ripresentato. Finalmente dunque gli utenti potranno smetterla di lamentarsi in merito ad un problema che su smartphone anche molto costosi stava diventando un’abitudine. Tutto dovrebbe essere ben presto ufficiale per ogni smartphone interessato dal bug.