Google Pixel: l’aggiornamento di gennaio 2026 punta su stabilità, display e batteria

Google ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento di gennaio 2026 per gli smartphone Pixel compatibili, inaugurando il nuovo anno con una patch chiaramente orientata alla solidità del sistema più che all’introduzione di nuove funzioni. L’intervento riguarda diversi aspetti dell’esperienza d’uso quotidiana e si concentra soprattutto su display, grafica, autonomia e interazione. Al momento del rilascio, Google non ha ancora pubblicato il consueto bollettino di sicurezza mensile, rendendo poco chiaro l’elenco completo delle vulnerabilità corrette.

Dalle note di rilascio emergono però numerosi fix mirati che interessano sia la parte software sia alcune criticità segnalate dagli utenti negli ultimi mesi. L’aggiornamento è pensato per migliorare l’affidabilità generale dei Pixel supportati, con particolare attenzione ai modelli più recenti. Non si tratta quindi di un update “spettacolare”. Quanto di una patch che mira a rendere l’esperienza complessiva più coerente, riducendo piccoli ma fastidiosi problemi che incidono sull’uso quotidiano dello smartphone. Google conferma così un approccio prudente, rimandando le novità più visibili ai Feature Drop programmati per i prossimi mesi, e scegliendo invece di iniziare il 2026 con un lavoro di rifinitura.

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Google corregge bug grafici e consumi

Entrando nel dettaglio, l’aggiornamento di gennaio 2026 include una serie di correzioni distribuite su più livelli del sistema. Sul fronte audio viene risolto un bug che poteva causare toni di chiamata disturbati durante le chiamate Webex. Invece, lato batteria, Google interviene su un consumo anomalo che, in determinate condizioni, poteva incidere negativamente sull’autonomia. Questo fix riguarda l’intera gamma Pixel ancora supportata, dai Pixel 8 fino ai modelli più avanzati come Pixel10 Pro Fold.

Particolarmente rilevanti sono gli interventi su display e grafica. Viene corretto lo sfarfallio dell’Always On Display che si manifestava e viene risolto un difetto che poteva generare linee rumorose lampeggianti durante la modifica di immagini HDR con Adobe Lightroom. A questi interventi si aggiunge un miglioramento delle prestazioni GPU in alcune situazioni operative, con benefici più evidenti sulla serie Pixel 10. E’ stato poi sistemato un bug che poteva causare il blocco improvviso del touchscreen e un’anomalia dell’interfaccia che rendeva inutilizzabile l’app “Sfondo e stile” dopo la rimozione di uno sfondo Live Universe.

L’aggiornamento è disponibile via OTA per i dispositivi Pixel sul canale stabile, mentre chi utilizza versioni beta di Android dovrà attendere un canale compatibile. Nel complesso, Google sceglie di rafforzare le fondamenta del sistema, migliorando affidabilità e coerenza prima di introdurre nuove funzioni.