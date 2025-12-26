Google Pixel: la mini-patch di dicembre corregge tre bug fastidiosi

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Google ha rilasciato una mini-patch di dicembre per gli smartphone della serie Pixel 8, Pixel 9 e Pixel 10, un aggiornamento leggero ma estremamente mirato che punta a correggere tre problemi piuttosto fastidiosi segnalati dagli utenti nelle ultime settimane. La build, identificata con il codice BP4A.251205.006.E1, pesa appena 25 MB, ma il suo impatto sull’esperienza d’uso è tutt’altro che trascurabile.

Una patch piccola ma importante

L’aggiornamento arriva a pochi giorni di distanza dalla QPR2 di Android 16, confermando l’approccio ormai tipico di Google: rilasciare fix mirati quando emergono anomalie diffuse, invece di aspettare i grandi aggiornamenti mensili. La distribuzione, iniziata il 18 dicembre 2025, è già attiva per diversi utenti in Europa e negli Stati Uniti e si estenderà gradualmente anche agli altri mercati nelle prossime ore.

Batteria, touch e cache: ecco cosa cambia

Il primo e più rilevante intervento riguarda la gestione energetica. Numerosi utenti avevano segnalato un fenomeno di battery drain, ovvero un consumo anomalo della batteria anche durante attività di base o in standby. Con questa patch, Google ha corretto la routine di gestione dei processi in background, migliorando l’efficienza generale e riducendo il consumo quando il telefono è inattivo.

Il secondo fix si concentra sul comportamento del touch screen. Alcuni modelli, in particolare nella gamma Pixel 10, non riconoscevano correttamente i tocchi rapidi o i gesti a scorrimento, rendendo meno fluida la navigazione tra le app e il multitasking. L’aggiornamento risolve questo problema migliorando la risposta del pannello e la calibrazione della sensibilità.

Infine, la patch interviene su un’anomalia legata ai file nella cache dopo il passaggio ad Android 16. In alcuni casi, gli utenti che avevano aggiornato direttamente da Android 14 non riuscivano più ad accedere ai contenuti salvati offline, come mappe, brani o documenti locali. Con la nuova build, l’accesso ai dati memorizzati viene ripristinato senza la necessità di formattare o ripristinare il dispositivo.

Distribuzione progressiva e aggiornamento consigliato

Come di consueto, l’aggiornamento viene distribuito a ondate, con tempi variabili in base alla regione e al modello. La natura incrementale del pacchetto fa sì che non tutti i dispositivi ricevano la notifica nello stesso momento, ma è possibile forzare la ricerca manuale passando da Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema. Pur non trattandosi di una major release, questa mini-patch di dicembre rappresenta un passaggio fondamentale per chi ha riscontrato problemi di autonomia o stabilità con le ultime versioni del sistema operativo. Un piccolo “regalo di Natale” per la community Pixel, che dovrebbe chiudere l’anno con una piattaforma più fluida, stabile e coerente.