Un bug delle fotocamere sta mettendo in difficoltà diversi possessori di smartphone Pixel, e il responsabile sembra essere l’aggiornamento di novembre distribuito da Google. Dopo l’installazione, l’app per scattare foto in molti casi si rifiuta semplicemente di funzionare, lasciando gli utenti con un telefono che fa tutto tranne la cosa forse più usata in assoluto: fotografare.

Le prime segnalazioni sono comparse su Reddit e sul forum ufficiale di assistenza di Google. A giudicare dalle testimonianze raccolte finora, il problema toccherebbe soprattutto i dispositivi delle serie Pixel 10 e Pixel 11. Chi usa modelli meno recenti, almeno per ora, non ha riportato nulla di simile, il che fa pensare a un difetto circoscritto alle generazioni più nuove della gamma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

I sintomi descritti non sono sempre identici. In alcuni casi, aprendo l’app Fotocamera compare il messaggio «Qualcosa è andato storto. Chiudi e riapri l’app Fotocamera. Scopri di più». Altri utenti raccontano invece di riuscire ad avviare l’applicazione senza errori evidenti, salvo poi trovarsi davanti a uno schermo completamente nero. Nessuna inquadratura, nessuna anteprima, niente di niente.

Un difetto che va oltre l’app preinstallata

C’è un dettaglio che rende la faccenda più seria di un semplice inciampo software. Il malfunzionamento sembrerebbe presentarsi anche con le app fotocamera di terze parti, non soltanto con quella fornita da Google. Questo lascia intendere che il guasto possa nascondersi più in profondità, toccando potenzialmente il sistema che gestisce i sensori fotografici e non la singola applicazione installata di serie.

Non a caso, i tentativi fai da te raccontati dagli utenti non hanno portato a nulla. C’è chi ha cancellato la cache e i dati dell’app Fotocamera, chi ha provato a disinstallarne gli aggiornamenti e chi ha avviato lo smartphone in modalità provvisoria per escludere interferenze esterne. Tutto inutile. Perfino il ripristino ai dati di fabbrica, di solito considerato l’ultima spiaggia quando qualcosa non va, non avrebbe risolto il problema.

Per chi possiede uno dei telefoni coinvolti la situazione è piuttosto frustrante. Su smartphone come Pixel 10 e Pixel 11 il comparto fotografico è uno degli elementi su cui Google punta di più, e ritrovarsi con una fotocamera muta dopo un normale aggiornamento software non è certo l’esperienza che ci si aspetta.

Il rimedio che sembra funzionare

Qualche buona notizia però c’è. Tra le varie prove tentate dalla community è emerso un metodo che a quanto pare dà risultati concreti. Il consiglio è spegnere completamente lo smartphone e lasciarlo spento per circa cinque minuti, senza metterlo in carica, per poi riaccenderlo normalmente.

Un’operazione banale, quasi sorprendente nella sua semplicità, eppure secondo le testimonianze molti utenti sarebbero riusciti così a riportare in vita le fotocamere dei propri Pixel. Un passaggio che vale la pena tentare prima di ricorrere a soluzioni più drastiche, considerando che il ripristino di fabbrica, come detto, non sembra servire.

Sulle cause precise del bug, invece, regna ancora l’incertezza. Non è chiaro cosa provochi esattamente il blocco delle fotocamere dopo l’aggiornamento di novembre e Google, almeno per il momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda.

Fonte: TecnoAndroid