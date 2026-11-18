Il Giappone ha cancellato la missione diretta verso l’asteroide 1998 KY26, e così sfuma la possibilità di osservare da vicino questo piccolo corpo celeste. La decisione chiude una porta che molti consideravano interessante per l’esplorazione spaziale, ma la notizia porta con sé anche un risvolto decisamente insolito. Proprio mentre il progetto viene accantonato, infatti, l’astrofisico Avi Loeb sostiene una tesi che va in tutt’altra direzione rispetto al pensiero comune: secondo lui l’oggetto non sarebbe un semplice frammento di roccia vagante nello spazio, ma qualcosa di fabbricato dall’uomo. Le due vicende finiscono così per intrecciarsi in modo curioso, perché da un lato c’è una missione che non si farà e dall’altro c’è chi ritiene che quella visita non fosse poi così indispensabile.

Asteroide 1998 KY26: lo stop alla missione giapponese su 1998 KY26

La conseguenza più immediata della scelta presa dal Giappone è piuttosto semplice da capire. Senza una sonda in viaggio verso l’asteroide 1998 KY26 non ci saranno osservazioni ravvicinate né dati raccolti direttamente sul posto. Tutto ciò che si potrà sapere di questo oggetto continuerà quindi a passare attraverso strumenti che lo osservano da grandi distanze, con tutti i limiti che questo comporta. Una missione dedicata avrebbe permesso di studiarne la forma e la superficie con un livello di dettaglio impossibile da ottenere in altro modo. Ed è proprio questo il punto che rende la cancellazione significativa per chi si occupa di piccoli corpi del Sistema Solare. Avvicinarsi fisicamente a un asteroide resta lo strumento più efficace per capire davvero di che cosa sia fatto e quale sia la sua storia. Venuta meno questa opportunità, l’oggetto rimane in buona parte avvolto da domande senza una risposta diretta.

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La tesi di Avi Loeb sull’origine umana dell’asteroide

Qui entra in gioco Avi Loeb, che sull’argomento ha una posizione tutta sua. L’astrofisico sostiene che 1998 KY26 sia di origine umana, cioè un manufatto e non un corpo naturale. Il suo ragionamento, espresso con una certa ironia, è che l’osservazione migliore di questo oggetto sarebbe già avvenuta nel momento in cui è stato assemblato. In altre parole, se davvero si tratta di qualcosa costruito dall’uomo, chi lo ha messo insieme ne conosceva ogni dettaglio molto meglio di quanto avrebbe potuto rivelare qualsiasi sonda inviata a fotografarlo da vicino.

La provocazione ribalta completamente la prospettiva con cui di solito si guarda alla perdita di una missione scientifica. Per la maggior parte degli osservatori la cancellazione rappresenta un’occasione mancata, mentre nella lettura di Loeb la questione assume un sapore diverso. Se l’oggetto fosse davvero un manufatto umano, la conoscenza che una sonda avrebbe dovuto raccogliere esisterebbe già, almeno in teoria, nelle mani di chi lo ha realizzato.

Resta il fatto che si tratta di un’interpretazione fortemente personale, sostenuta dallo scienziato e non da una verifica condotta sul posto. Ed è qui che le due notizie si toccano in modo quasi paradossale, perché proprio una missione ravvicinata sarebbe stata lo strumento ideale per mettere alla prova idee di questo genere. Senza una sonda pronta a raggiungere l’asteroide 1998 KY26, la natura dell’oggetto continuerà a essere discussa sulla base delle osservazioni a distanza. La missione giapponese è stata cancellata, e l’astrofisico Avi Loeb continua a sostenere che quell’oggetto sia stato costruito dall’uomo.

Fonte: TecnoAndroid