Google Pixel 8 migliorano la fotocamera con la nuova modalità Panorama

Anche gli smartphone non più recentissimi continuano a ricevere attenzioni importanti da Google. Con l’aggiornamento di Fotocamera Pixel alla versione 10.2, la serie Google Pixel 8 introduce una novità rilevante sul fronte fotografico: arriva la modalità Panorama, fino a oggi riservata esclusivamente ai Pixel 9 e Pixel 10.

Si tratta di un ritorno concettuale a una funzione storica dell’ecosistema Pixel. La nuova modalità raccoglie infatti l’eredità di Photo Sphere, la celebre feature rimossa nel 2023 proprio con il debutto dei Pixel 8. Se Photo Sphere permetteva scatti immersivi a 360 gradi, trasformando lo smartphone in una sorta di fotocamera Street View, Panorama adotta un approccio più semplice e guidato, puntando su precisione e facilità d’uso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un’interfaccia più chiara e guidata

Durante lo scatto panoramico, sopra il mirino compare una anteprima live dell’immagine in costruzione. Sul display vengono mostrati punti di riferimento che indicano in modo chiaro come muovere la fotocamera, accompagnati da istruzioni testuali contestuali. Un livello integrato aiuta a mantenere lo smartphone correttamente allineato, riducendo gli errori di inclinazione che spesso compromettono le foto panoramiche.

Dalle impostazioni, accessibili tramite l’icona in basso a sinistra, è possibile scegliere la direzione del movimento. Non è più obbligatorio procedere da sinistra verso destra: la freccia centrale consente di invertire il senso di scatto. In modalità landscape, inoltre, l’interfaccia si adatta automaticamente e permette di realizzare panorami verticali, pensati per soggetti molto alti come edifici o cascate.

Panorami notturni grazie a Night Sight

Una delle differenze più importanti rispetto al passato riguarda la tecnologia utilizzata. Google spiega che la modalità Panorama sfrutta la pipeline HDR+, combinando più fotografie statiche anziché un singolo flusso video. Questo consente una qualità dell’immagine più elevata e una gestione migliore di colori e dettagli.

Il vero salto di qualità è il supporto a Night Sight, che permette di scattare panorami anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione può essere lasciata in automatico, disattivata oppure forzata attiva, garantendo maggiore flessibilità in base alla scena. Con Night Sight abilitato, la luminosità resta elevata e il rumore contenuto anche di notte.

Consigli pratici e disponibilità

Tristan Greszko, fotografo del team Pixel, suggerisce di ruotare solo la fotocamera e non tutto il corpo durante lo scatto. Questo accorgimento riduce il cosiddetto perspective shift, evitando bordi irregolari nell’immagine finale. Con Night Sight attivo, è consigliabile muoversi lentamente, fermarsi su ogni punto guida e mantenere la massima stabilità.

Al momento la nuova modalità Panorama è stata avvistata sui Pixel 8. Non ci sono conferme ufficiali per Pixel 7 e Pixel 6, anche se la politica di aggiornamenti di Google lascia aperta la possibilità di un’estensione futura.