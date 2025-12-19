Google Pixel 10a si mostra nel database Verizon

Il prossimo Pixel 10a di Google è apparso nel database di Verizon, anticipando gran parte delle sue caratteristiche prima della sua presentazione ufficiale. Secondo le informazioni condivise dal noto leaker Evan Blass, lo smartphone manterrà il filo conduttore della serie “a”. Offrendo quindi un grande equilibrio tra le prestazioni, autonomia e le funzioni di intelligenza artificiale. Il display dovrebbe essere un AMOLED FHD+ da 6,3 pollici con refresh rate variabile da 60 a 120 Hz. Confermando la volontà di continuare con il Pixel 9a.

Anche la batteria da 5.100 mAh promette una autonomia superiore alla generazione precedente. Mentre alcune indiscrezioni indicano un pannello più luminoso. E si parla potenzialmente di qualcosa fino a 2.000 nit. Il comparto fotografico sembra ricalcare quello attuale. Stiamo parlando quindi della fotocamera principale da 48 MP, ultragrandangolare da 13 MP e sensore frontale da 13 MP. Questa scelta indica un affinamento software piuttosto che un vero salto hardware. Puntando sull’elaborazione computazionale di Google per garantire delle immagini di qualità elevata anche con i sensori invariati.

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Pixel 10a: il nuovo modem potrebbe essere la svolta

Sul fronte hardware, la piattaforma potrebbe essere nuovamente il Tensor G4 già visto su Pixel 9a. Una soluzione conservativa che limita alcune delle nuove funzioni IA della serie Pixel 10. Tuttavia, il nuovo modem Exynos 5400 potrebbe presto risolvere i problemi storici legati a consumi e surriscaldamento. Migliorando quindi l’esperienza quotidiana.

Il dispositivo, identificato internamente come STA5, è descritto come il modello che porta Google AI a un prezzo accessibile, rafforzando il ruolo della serie “a” di democratizzare le funzioni Pixel. Nonostante gran parte dell’hardware sembri simile al Pixel 9a, le certificazioni arrivano in fase avanzata di sviluppo, suggerendo che i render definitivi e le informazioni su colori, software e la disponibilità emergeranno presto. Il Pixel 10a si prepara così a confermare la tradizione della serie, offrendo un dispositivo equilibrato, affidabile e pensato per il segmento più competitivo del mercato smartphone.