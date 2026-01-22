Google Pixel 10a mostra un design già visto nei nuovi render

Chi si aspettava una nuova svolta estetica per Google Pixel 10a rischia di restare deluso. I nuovi render basati su file CAD del prossimo medio gamma di Google raccontano infatti una storia fatta di continuità, più che di rinnovamento. Dopo il cambio di rotta introdotto con Pixel 9a, il modello in arrivo sembra destinato a ricalcare quasi fedelmente le linee della generazione attuale.

Il confronto con Pixel 9a è immediato. Se quest’ultimo aveva preso le distanze dai Pixel 7a e 8a, adottando una soluzione più discreta per il comparto fotografico rispetto alla camera bar dei Pixel 9, il Pixel 10a non sembra voler spingere oltre quel percorso. Il risultato è uno smartphone dal look decisamente familiare, che non prova a sorprendere sul piano del design.

Tante somiglianze con il modello precedente

I render mostrano un dispositivo praticamente sovrapponibile al Pixel 9a per proporzioni, linee e disposizione degli elementi. Non emergono cambiamenti evidenti nella scocca né nel modulo fotografico, che resta compatto e quasi a filo del retro. Anche le cornici attorno al display, storicamente non tra i punti di forza della serie “a”, non sembrano aver subito particolari affinamenti.

Questa somiglianza non si limiterebbe all’aspetto esteriore. Le informazioni circolate finora indicano una scheda tecnica molto vicina a quella del Pixel 9a. Display, fotocamere, batteria e persino il processore, identificato nel Tensor G4, dovrebbero restare invariati. Uno scenario che rafforza l’idea di un aggiornamento più conservativo del previsto.

Prezzo e tempistiche sotto osservazione

La continuità potrebbe riflettersi anche sul prezzo, che secondo le indiscrezioni dovrebbe rimanere allineato a quello del modello precedente. A questo punto, la vera differenza tra Pixel 9a e Pixel 10a potrebbe ridursi al nome e a un anno in più di aggiornamenti software garantiti. Sul fronte del lancio, i tempi potrebbero essere più rapidi del solito. Si parla di una presentazione già fissata per il 17 febbraio, circa un mese prima rispetto a quanto avvenuto per il Pixel 9a, annunciato a marzo.