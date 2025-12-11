Google Pixel 10a, confermate alcuni dettagli tecnici

Nel corso dei primi mesi del 2026 il colosso Big G annuncerà in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 10a. Fino ad ora abbiamo già avuto modo di scoprire qualche dettaglio di rilievo, ma continuano comunque ad emergere nuove informazioni. In queste ultime ore, in particolare, il noto leaker Evan Blass ha rivelato nuovi dettagli sulle presunte specifiche tecniche

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Google Pixel 10a, il leaker Evan Blass rivela nuovi dettagli sulle presunte specifiche

In queste ultime ore il noto leaker Evan Blass ha rivelato nuovi dettagli riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 10a. Il leaker ha riportato sulla propria pagina social i dettagli emersi dalla certificazione Verizon che ha da poco ricevuto lo smartphone. Vediamo qui di seguito le presunte specifiche.

Google Pixel 10a – presunte specifiche tecniche

Display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.28 pollici con una risoluzione pari al FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Processore Google Tensor G4

Tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno

Comparto fotografico con due fotocamere posteriori: un sensore fotografico principale da 48 MP con apertura focale pari a f/1.7 e secondo sensore ultra grandangolare da 13 MP con apertura focale pari a f/2.2

Fotocamera anteriore per i selfie da 13 MP in un piccolo foro centrale

Batteria con una capienza pari a 5100 mah con supporto alla ricarica rapida da 23W

Per il momento queste sono le presunte specifiche tecniche che sono emerse dalla certificazione Verizon e dai rumors emersi nelle scorse settimane. Fino al debutto ufficiale del prossimo Google Pixel 10a manca comunque ancora diverso tempo. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali.