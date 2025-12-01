Google Pixel 10 Pro: il prezzo AMAZON Cyber Monday è ASSURDO

La spesa per l’acquisto di Google Pixel 10 Pro è decisamente più bassa di quanto avreste mai immaginato, grazie all’ottima offerta Amazon per il Cyber Monday, il giorno dedicato alla tecnologia che porta con sé un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative su un modello che da sempre ha catturato l’attenzione dei consumatori.

Chiaramente un prodotto di livello superiore alla media, il Google Pixel 10 Pro risulta essere caratterizzato da un peso di 207 grammi, con dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, sempre con la totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il processore è il Google Tensor G5, octa-core che si appoggia a una frequenza di clock di 3,78GHz, per garantire comunque una buonissima dose di prestazioni di alto livello, anche grazie alla presenza della PowerVR D-Series DXT-48, come scheda grafica e 16GB di RAM.

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Il display non è troppo grande, parliamo a tutti gli effetti di un 6,3 pollici di diagonale, fermo restando essere un bellissimo LTPO OLED di alto livello, con densità di 497 ppi, oltre 16 milioni di colori e 120Hz per quanto riguarda il refresh rate. Gli oltre 16 milioni di colori, e la protezione Gorilla Glass Victus 2, completano un prodotto che fa sicuramente la differenza.

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Google Pixel 10 Pro, uno sconto inedito su Amazon

Oggi il Google Pixel 10 Pro è davvero scontatissimo, difatti il suo listino di 1099 euro viene fortemente ridotto da parte di Amazon, sino a scendere a 899 euro. Uno sconto di 200 euro che apre indiscutibilmente le porte verso un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro e fruibile subito a questo link.

La versione disponibile al prezzo che trovate poco sopra prevede 128GB di memoria interna, da notare infatti che il prodotto può essere acquistato anche con tagli maggiori, ma cambieranno anche i prezzi.