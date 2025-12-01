Google Pixel 10: il nuovo Quick Share compatibile con AirDrop crea problemi al Wi-Fi

La recente novità annunciata da Google ha attirato molta attenzione: il nuovo Quick Share dei Pixel 10 risulta compatibile con AirDrop, un passo che apre alla condivisione diretta di contenuti tra dispositivi Apple e Android nelle vicinanze. Una mossa che trasforma una funzione finora legata ai singoli ecosistemi in uno strumento potenzialmente universale. La distribuzione iniziale limitata ai Pixel 10 sembra rispondere a una duplice logica: offrire un vantaggio ai possessori dei modelli più recenti e mantenere un margine di controllo tecnico prima di estendere l’aggiornamento a un pubblico più ampio.

Secondo quanto riportato, questa scelta si sta rivelando sensata. Le prime segnalazioni indicano un’interazione anomala tra Quick Share e la connettività Wi-Fi, con comportamenti che non dovrebbero verificarsi in condizioni normali.

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I problemi di connessione e il comportamento anomalo

Le testimonianze raccolte descrivono una situazione chiara: quando Quick Share entra in funzione, la connessione Wi-Fi viene interrotta all’istante. Il dispositivo non solo perde il collegamento alla rete in uso, ma mostra anche un elenco vuoto di reti disponibili all’interno delle impostazioni. Anche riattivando manualmente la radio Wi-Fi, l’interfaccia ricompare, ma il dispositivo continua a non connettersi finché Quick Share rimane aperto.

Una volta chiusa la funzione, la situazione torna normale e il Wi-Fi riprende a funzionare, un dettaglio che rafforza l’idea di un conflitto diretto tra le due componenti software.

Google è al corrente del problema

Nel frattempo, all’interno dei vari canali del supporto Google ci sarebbe stato un rimbalzo di segnalazioni, senza una risposta univoca su quale team debba intervenire. La società è comunque informata del malfunzionamento, anche se non è stato confermato ufficialmente.

La priorità del nuovo Quick Share nell’ecosistema Pixel suggerisce che la risoluzione del bug sarà valutata con estrema importanza. Una funzione pensata per semplificare la condivisione tra piattaforme diverse difficilmente può convivere con una gestione instabile del Wi-Fi, soprattutto su dispositivi di fascia alta come Pixel 10.