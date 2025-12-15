Google Pixel 10 è SUPER SCONTATO su Amazon: costa 300 euro in meno

Uno degli sconti più interessanti riguarda oggi la possibilità di mettere le mani su Google Pixel 10, smartphone che viene a costare decisamente poco, e meno, rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, mettendo a tutti gli effetti a disposizione del consumatore finale prestazioni superiori al normale, con una spesa su Amazon tutt’altro che elevata.

Lo smartphone presenta un processore Google Tensor G5 di ultima generazione, con GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536 MC1, con alle spalle 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che varia fino ad un massimo di 256GB (attenzione che non è espandibile con microSD). Le prestazioni sono sicuramente al top per la categoria di riferimento, con display da 6,3 pollici di diagonale, un bellissimo OLED che si appoggia ad una densità di 422 ppi, fermo restando avere anche un refresh rate a 120Hz, con protezione Gorilla Glass Victus 2 e oltre 16 milioni di colori.

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Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore almeno, da 3 sensori: un principale da 48 megapixel, seguito a ruota da 10,8 megapixel, per finire con un teleobiettivo da 13 megapixel. L’angolo massimo di ripresa di 120 gradi, mentre gli scatti sono al massimo di 8165 x 6124 pixel; spostando l’attenzione frontalmente il sensore è da 10,5 megapixel, con apertura F2.2.

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Google Pixel 10 su Amazon costa davvero pochissimo

Google Pixel 10 è disponibile su Amazon finalmente ad un prezzo ancora più invitante e coinvolgente rispetto al passato, dovete difatti sapere che il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 699 euro per il suo acquisto finale, partendo da un listino di 999 euro. Effettuate subito l’ordine collegandovi qui.

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