Google Messaggi: due funzionalità ricevono importanti migliorie

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Miglioramenti in arrivo

Come ben sapete, ormai da diverso tempo, Google sta cercando di migliorare incredibilmente la propria applicazione messaggi in modo da renderla una concorrente assolutamente temibile e competitiva con le altre applicazioni di messaggistica, per chi non lo sapesse Google Messaggi rappresenta il client predefinito per messaggiare disponibile su Android soprattutto nelle versioni che non godono di una personalizzazione proprietaria di una determinata azienda, al pari di tutte le applicazioni Google ovviamente anche quest’ultima gode di aggiornamenti costanti.

Oggi vi parliamo di due interessanti novità alle quali Google sta lavorando da diverso tempo e che continuano a dare segni di progresso versione dopo versione, nello specifico stiamo parlando di due miglioramenti riguardanti i messaggi e nello specifico le risposte rapide e la condivisione dei link all’interno di alcuni messaggi, scopriamo insieme di cosa si tratta.

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Miglioramenti in arrivo

Analizzando la versione 20260113_01_RC00 beta di Google Messaggi, emerge che Google sta lavorando a un cambiamento per quanto riguarda l’invio e la ricezione dei link all’interno di un messaggio, già in passato vi avevamo accennato che Google voleva migliorare questa dinamica ed effettivamente aveva introdotto una nuova interfaccia grafica che rendeva i link inviati decisamente più accattivanti mostrando l’immagine in evidenza con il titolo del sito correlato a quel link, la nuova funzionalità che è molto presto dovrebbe arrivare riguarda invece i link che abbiamo ricevuto, nello specifico attualmente se vogliamo copiare un link che ci è stato inviato, siamo costretti a copiare l’intero messaggio e poi a rimuovere eventuali testi aggiuntivi in modo da tenere soltanto il link, in futuro quando faremo una pressione prolungata sul messaggio contenente il link, dovrebbe apparire un menu contestuale con una nuova voce che ci permetterà di selezionare e copiare solamente il link interessato, tale funzionalità però sarà disponibile solo nei messaggi che contengono un solo link.

Per quanto riguarda invece i messaggi rapidi, anche in questo caso in passato vi avevamo accennato ai lavori in corso per migliorare tale funzionalità, nello specifico Google vuole permettere di fare una piccola revisione prima di inviare il messaggio rapido che normalmente invece viene inviato non appena cliccato, a quanto pare Google ha intenzione di introdurre un’ulteriore step di controllo dal momento che adesso sarà possibile selezionare se inviare in automatico il messaggio rapido non appena cliccato oppure consentire per l’appunto una rapida revisione che termini pratici consiste nello spostare il messaggio rapido nella barra di scrittura una volta cliccato in modo da modificarlo per poi inviarlo manualmente.

Per godere di tutti gli aggiornamenti di cui vi abbiamo parlato, ovviamente l’unica cosa che dovete fare è mantenere Google Messaggi aggiornato all’ultima versione disponibile, non appena Google rilascerà questi update, che probabilmente arriveranno in modo graduale, avrete a disposizione le nuove funzionalità.