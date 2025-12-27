Google Maps e Street View usati dai ladri: quando la mappa diventa un rischio

Per la maggior parte delle persone Google Maps è uno strumento quotidiano per orientarsi, scoprire attività e muoversi in città. Esiste però un lato meno rassicurante di questa tecnologia, che sta iniziando a emergere con sempre maggiore chiarezza. In alcuni casi, le stesse funzioni pensate per semplificare la vita vengono sfruttate per pianificare reati, trasformando una mappa digitale in un supporto per attività criminali.

Il caso dei furti pianificati online

Un episodio recente arrivato dall’India mostra in modo concreto questo rischio. Un gruppo di tre ladri ha utilizzato Street View, la funzione integrata in Google Maps, per osservare abitazioni, accessi e dintorni senza mai recarsi fisicamente sul posto. Le immagini hanno permesso di studiare l’ambiente, individuare punti deboli e valutare le possibili vie di fuga.

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A questo si è aggiunto un altro elemento chiave: i dati sul traffico. Google Maps fornisce informazioni dettagliate su orari di punta, strade congestionate e percorsi più liberi. Incrociando questi dati, la banda ha potuto scegliere momenti con scarsa circolazione, riducendo il rischio di imprevisti durante la fuga.

Il risultato è stato un vero e proprio esempio di furto 2.0, portato avanti senza sopralluoghi tradizionali. La banda è stata fermata solo dopo essersi introdotta in una casa dotata di telecamere, ma non prima di aver messo a segno sei rapine con lo stesso schema.

Un uso distorto di strumenti legittimi

Da parte di Google non sono arrivati commenti ufficiali sul caso. L’azienda considera questo tipo di utilizzo come accidentale, lontano dalle finalità originali di Street View, nato per consentire di esplorare luoghi da remoto e orientarsi meglio. Resta però il fatto che le informazioni rese pubbliche possono essere interpretate in modi imprevisti.

Per ridurre l’esposizione, Google mette a disposizione la possibilità di sfocare la propria abitazione tramite la funzione “Segnala un problema”. È una scelta da valutare con attenzione: se da un lato aumenta la privacy visiva, dall’altro potrebbe attirare attenzioni indesiderate, suggerendo che ci sia qualcosa da nascondere.

Non c’è solo Google Maps

Un aspetto spesso trascurato riguarda le alternative. Anche Look Around, la funzione simile integrata in Apple Maps, può mostrare immagini delle abitazioni, seppur con una copertura più limitata. Per una tutela più completa, può essere opportuno verificare la presenza della propria casa su entrambi i servizi e valutare la richiesta di rimozione o oscuramento.

Consapevolezza digitale e sicurezza

Questo tipo di episodi non trasforma Google Maps in uno strumento pericoloso di per sé, ma evidenzia quanto sia importante una maggiore consapevolezza digitale. Le mappe online offrono un’enorme quantità di informazioni utili, che però possono diventare sensibili se utilizzate con finalità diverse da quelle previste.

La sicurezza domestica passa anche dalla conoscenza di come vengono rappresentati i propri spazi online. Sapere cosa è visibile, dove e in che modo, è oggi parte integrante della protezione della propria casa.