Google: l’AI evidenzierà i link delle fonti e inviterà ad aprirli

Google ha annunciato un’evoluzione significativa per AI Mode, introducendo un sistema pensato per mettere maggiormente in risalto le fonti originali all’interno delle risposte generate dall’intelligenza artificiale. Le novità riguardano sia il modo in cui vengono mostrati i collegamenti, sia l’obiettivo dichiarato di offrire spiegazioni più contestualizzate, accompagnate da citazioni e riferimenti immediatamente visibili. L’intenzione è chiara: trasformare la risposta AI in un punto di partenza informativo, non in una sintesi isolata.

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Parallelamente, è stato avviato un programma pilota con importanti pubblicazioni internazionali. Gli articoli di queste testate potranno essere riassunti dall’AI e mostrati in anteprima dentro Google News e nell’app Gemini, sempre con link ben evidenziati agli articoli completi. Un cambiamento che può influenzare il modo in cui si scoprono e si leggono le notizie, offrendo un quadro preliminare chiaro e la possibilità di approfondire in un secondo momento.

Più contesto, link più visibili e una guida web potenziata

La direzione intrapresa dal gruppo di Mountain View punta a un’esperienza informativa più trasparente. Ogni risposta generata dall’AI include ora un numero maggiore di collegamenti, accompagnati da brevi indicazioni che spiegano perché potrebbe essere utile visitarli. Questo permette al lettore di capire l’origine dei contenuti e scegliere se consultare la fonte primaria.

Anche la Guida Web si amplia. Per chi partecipa all’esperimento, la funzione compare più spesso nelle ricerche complesse all’interno della scheda “Tutti”, con un’organizzazione dei risultati basata sull’AI. I link vengono raggruppati in temi, facilitando l’esplorazione e riducendo la dispersione tipica delle ricerche articolate.

Fonti preferite e collegamenti evidenziati nelle app Google

Tra le novità più attese c’è Fonti preferite, una funzione pensata per aumentare la presenza dei contenuti provenienti dai propri siti o canali preferiti all’interno della Ricerca. Il rollout inizierà nei prossimi giorni per gli utenti anglofoni, mentre le altre lingue verranno integrate all’inizio del prossimo anno. L’obiettivo è consolidare la relazione tra lettori e testate, rendendo più immediata la scoperta dei contenuti provenienti dai canali abituali.

Infine, i link ai notiziari a cui si è abbonati riceveranno maggiore visibilità all’interno dell’app Gemini, di AI Overview e di AI Mode. Un ulteriore passo verso un ecosistema informativo più personalizzato e consapevole, che integra l’AI senza oscurare il ruolo delle fonti giornalistiche.