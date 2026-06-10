Google Home speaker in arrivo: Nest Audio e Mini spariscono dai negozi

Google Home speaker sta per arrivare, e i segnali ci sono tutti. I vecchi altoparlanti smart della casa di Mountain View, vale a dire Nest Audio e Nest Mini, hanno iniziato a sparire dagli scaffali, e quando un produttore comincia a svuotare il magazzino di solito significa una cosa sola: c’è qualcosa di nuovo dietro l’angolo. In questo caso il nuovo speaker domestico di Google, atteso ormai da mesi.

La storia parte da un po’ più lontano. Ad agosto dello scorso anno, durante la presentazione dei telefoni Pixel 10 insieme a Jimmy Fallon, Google aveva lasciato intravedere per qualche secondo un misterioso altoparlante. Niente di dettagliato, giusto un assaggio. Ma è bastato per accendere la curiosità, anche perché i modelli più recenti della gamma Nest Home risalivano addirittura al 2022. Quattro anni sono un’eternità nel mondo dei dispositivi smart, quindi l’idea di un aggiornamento ha fatto subito rumore. E probabilmente era esattamente quello che l’azienda voleva ottenere con quel teaser lampo.

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Cosa sappiamo finora sul nuovo speaker

A ottobre Google ha tirato fuori qualche informazione più concreta sul nuovo Google Home speaker, che tra l’altro abbandona il marchio Nest. Niente più branding storico, insomma. Il problema è che, pur fornendo dettagli, l’azienda ha spostato il lancio alla “primavera del 2026”. Quella scadenza è arrivata e passata, ma del dispositivo sugli scaffali ancora nessuna traccia.

Il motivo del ritardo? Probabilmente Google era impegnata su un altro fronte, e non proprio nel modo migliore. Parliamo dell’aggiornamento dei vecchi altoparlanti a Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che dovrebbe sostituire il vecchio Assistant. Un passaggio che, stando alle reazioni, non è filato esattamente liscio. E quando devi sistemare le cose con i dispositivi che hai già venduto, lanciarne uno nuovo diventa complicato.

Gli scaffali si svuotano e il lancio si avvicina

Adesso però i segnali puntano tutti nella stessa direzione. Secondo alcune indicazioni il nuovo Google Home speaker potrebbe finalmente essere disponibile all’acquisto verso la fine di giugno, e l’azienda sembra essersi messa al lavoro per preparare il terreno. La prova più evidente sta proprio nella disponibilità dei modelli precedenti: sul negozio digitale ufficiale di Google negli Stati Uniti, sia Nest Audio che Nest Mini risultano esauriti.

Quando i prodotti vecchi smettono di essere rifornidi e iniziano a comparire i cartelli “non disponibile”, la lettura è quasi sempre la stessa. Si fa spazio. Si libera l’inventario per evitare di ritrovarsi con due generazioni di altoparlanti a litigarsi gli stessi clienti. È una mossa classica, che parla più di mille comunicati stampa.

Va detto, per onestà, che Google non ha confermato nulla in via ufficiale riguardo a questa indisponibilità. Anzi, sul fronte delle dichiarazioni l’azienda continua a indicare genericamente “primavera 2026” come finestra di uscita. Nessun aggiornamento, nessuna data precisa, nessun commento sul perché i vecchi Nest Mini e Nest Audio siano spariti dal listino americano.

Quindi da un lato ci sono i fatti concreti, ovvero gli scaffali vuoti e le voci su un debutto a giugno, dall’altro un’azienda che per ora preferisce mantenere il riserbo e ripetere la stessa, vaga collocazione temporale. I clienti americani che speravano di mettere le mani su un Nest Audio o su un Nest Mini, almeno per il momento, dovranno aspettare l’arrivo del nuovo modello.