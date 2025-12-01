Google Home: il nuovo update migliora l’integrazione con Gemini

Come di consueto il team di sviluppo di Google continua a lavorare senza sosta e nello specifico nell’ultimo periodo si sta concentrando soprattutto all’integrazione di Gemini con tutte le piattaforme software disponibili, questa volta gli occhi del team si sono spostati su Google Home, l’applicazione dedicata alle abitazioni smart che consente una gestione unificata e per l’appunto smart di tutti i dispositivi connessi e presenti nella propria casa.

Nello specifico, l’ultimo update va a migliorare in modo importante l’integrazione tra Gemini e Google Home, garantendo un’esperienza d’uso decisamente migliorata agli utenti, scopriamo insieme che cosa è cambiato con quest’ultimo update.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Migliorata l’integrazione con Gemini

Nello specifico, alcuni cambiamenti riguardano il funzionamento e la stabilità del sistema, non a caso adesso sono stati ridotti i casi in cui Gemini for home restituisce la risposta “Non sono riuscito a trovare notizie recenti” ad alcuni prompt, allo stesso tempo è stato risolto il bug che impediva a YouTube Music di essere considerato il provider musicale predefinito nonostante quest’ultimo venisse impostato come tale, per di più d’ora in avanti per la riproduzione di alcuni contenuti multimediali sarà richiesto l’accesso al proprio account per autenticarsi.

Gli altri miglioramenti consistono nell’aver risolto un bug che non permetteva di visualizzare l’unità di temperatura impostata come preferita sul display della smart home, un bug a causa del quale durante una conversazione al comando “Ehi Google, avvia Gemini Live” non veniva effettivamente avviato ed in ultimo è stata migliorata l’affidabilità quando si pongono domande di follow-up.

Per il resto sono presenti alcune piccole migliorie anche all’interno dell’applicazione Google home, ovviamente per usufruire di tutti gli ultimi aggiornamenti in modo costante, assicuratevi di mantenere le applicazioni coinvolte sempre all’ultima versione disponibile in modo da visualizzare correttamente tutti i cambiamenti che Google rilascia lato server e non lato codice dell’applicazione da scaricare.